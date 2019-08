EZZEL IS MELLÉFOGTAK. Most, amikor a caracali botrány rámutatott a belügyminisztérium személyi állományának totális inkompetenciájára, és az egyenruhásokkal szembeni megvetés soha nem látott méreteket ölt, a belügyminisztérium megtalálta a legalkalmasabb időpontot arra, hogy közvitára bocsássa a csendőrség, a rohamrendőrség és egyéb operatív egységek személyzete ösztönző rendszerének újragondolásáról szóló tervezetet.

A július 30-án közvitára bocsátott tervezetben olyan pótcselekvéseket szabályoznának, hogy miként kell köszönetet mondani a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottaknak, és milyen érdemoklevéllel, esetleg pénzbeli juttatással is járó állami kitüntetéssel kell honorálni az arra érdemes belügyiseket. Mentségükre legyen mondva, a tervezet azt is rögzíti, hogy milyen körülmények között vonható vissza egy kitüntetés vagy juttatás. Ahogy várható volt, az ötlet nem aratott sikert az ellenzék körében. (Főtér)

A SZARVASOK IS GARÁZDÁLKODNAK. Mintegy 150 ezer lej értékű kár érte idén Vakaria Ernő gyergyószárhegyi gazdát, akinek 12 hektáros, krumplival beültetett területét több mint 90 százalékban már tönkretette a közelben tanyázó szarvascsorda, de a szomszédos parcellák is károsodtak. Korábbi években is érték ilyen károk, de azokat elfogadta, mint a gazdálkodás velejáróját, idén viszont már tűrhetetlenné vált a helyzet. Elmondása szerint egy hektárnyi pityókaföldön a befektetés költsége (vetőmag, műtrágya, gépi munka, vegyszerek stb.) 15–20 ezer lej, ha csak ezt nézi, és nem a kieső profitot, tíz hektáron akkor is eléri a 100 ezer lejt a kár értéke, amelyet szerinte a helyi vadásztársaságnak kellene megtérítenie. Vakaria Ernőnek nincsenek nagy reményei: tíz év alatt harmincszor tett bejelentést a földjeit érintő vadkárokról, de eddig még sem pénzt, sem választ nem kapott ezekre. (Székelyhon)

REKLÁMPOÉNOK A CARACALI ÜGY KAPCSÁN. A múlt heti caracali rémtettek másnapján az Autoscan nevű kolozsvári vállalkozás vezetői úgy gondolták, vicces dolog egy kis önreklámot csapni ezzel a tragédiával, körlevelükben így fogalmazva: „a caracali szörnyeteg megölte az árainkat, így jelentős árengedményeink vannak”. Utólag persze rájöttek a melléfogásra, és igyekeztek elnézést kérni az otromba tréfáért. Tegnap egy újabb, témába illő felirat jelent meg a People nevű, Kolozsvár központjában található szórakozóhely homlokzatán. Ők egy kicsit árnyaltabban fogalmaznak, de itt is egyértelmű a caracali ügyre való hivatkozás: „A kövér embereket nehezebb elrabolni.” (Főtér)