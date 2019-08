Közkedveltté vált a hagyományos termékvásár

Kezdetben a Mikes Kelemen-lí­ceummal szembeni kis utcában, majd a Bodok Szálloda előtti parkolóban állították fel a bejelentkező kereskedők számára az asztalokat, az évek folyamán pedig az ünnepekhez és igényekhez is igazodva gyarapodott a vásárok száma – idézte fel érdeklődésünkre a kezdeteket Székely Kincső, a szervezésért felelős Tega Rt. munkatársa. 2016 márciusától végső helyére, a főtérre költözött a termelői vásár, mely az idők folyamán kétnaposra bővült, s minden hónap első hétvégéjén fogadja az érdeklődőket. Időközben tematikus rendezvényekkel is társították, három éve már, hogy tavasszal a sokak által kedvelt virág- és kertészeti vásárral kötik össze.

Székely Kincső elmondta, 2013-tól összesen 52 alkalommal tartották meg a seregszemlét, mely – a szervezők statisztikája alapján – 2015 óta igazán népszerű. Ehhez minden bizonnyal hozzájárult, hogy sikerült végleges helyszínt és időpontot találni ezeknek az alkalmaknak oly módon, hogy ne essen egybe a környékbeli hasonló rendezvényekkel. Székely úgy értékelte, maguk a termelők, vásárosok is igen kitartóak, akad köztük olyan, aki kezdetektől folyamatosan elhozza portékáit Sepsiszentgyörgyre. Megjegyezte, jót tett a seregszemle meghonosításának az is, hogy egy helyi határozat alapján nem csupán a helyi, de a régióból érkező termelőknek, kézműveseknek is részvételi lehetőséget biztosítanak – így valóban színes, gazdag a hagyományos vásárok felhozatala.

A soron következő, augusztus 3–4-i rendezvényre túljelentkezés van, félszáz kis­termelő és kézműves – Parajdról, Korondról, Gyergyó vidékéről, ­Marosvásárhelyről, Kézdivásárhelyről, Kézdi­szent­lélekről, Firtosváraljáról, Kálnokról, Székelyudvarhelyről, Csíkcsicsóból, Csíkszeredából, Sepsiszentgyörgyről, Illyefalváról, Kovásznáról, Kézdiszárazpatakról, Bitáról, Árkosról, Sóváradról – sorakoztatja fel munkája gyümölcsét a főtéren. Jó hír, hogy a szeptemberi vásárra már tucatnyian előre bejelentkeztek.