A részletes mai program: 11 órától a hivatalos megnyitó; 12–17 óráig kézműves-tevékenységek, kincskeresés, gyerekjátékok, csúszda, körhinta, miklósvári népi gyerekjátékok, a székelyudvarhelyi Arany Griff Rend középkori harcművészeti bemutatója; 11–14 óráig pónilovas szekerezés; 12–13.30-ig szakmai előadások: 12–12.30-ig Filip Ignác: Muzsikáló erdélyi kéziratok, 12.30–13-ig Kálmán Attila: Egy család egy változó világban. A Hallerek (1690–1711), 13–13.30-ig Szekeres-Ugron Villő: 16. századi kazettás mennyezetek; 14–15 óráig népzenei előadás; 15–16 óráig Hová, merre, ifjúság? – kerekasztal-beszélgetés; 14–17 óráig pónilovas lovaglás; 17–17.30-ig lovas tornászbemutató; 17.30–18 óráig a Délő cigány néptánccsoport előadása – Ürmösi Hunor táncoktató; 17.30–18.15-ig dzsesszkoncert; 18–19 óráig az újonnan alakult baróti Deep Heigh rockzene-együttes koncertje. Vasárnap: 9–12 óráig erdővidéki népviselet-találkozó (népviselet-bemutatás, fotózás, felvonulás, misén való részvétel és múzeumlátogatás).

Kapcsolattartó: Szabó István projektmenedzser (e-mail: istvan.szabo@kalnoky.org, telefon: 0745 046 908).

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám) látható Az emlékezés menete című fotókiállítás. A tárlat anyaga úti beszámoló a 75 éve elhurcolt észak-erdélyi zsidó lakosság tragédiájáról megemlékező auschwitzi zarándoklatról, amelyet a Zsidó Közösségek Föderációja és a Caritatea Alapítvány szervezett. A felvételeket készítették: Maximilian Marco Katz (az MCA Románia elnöke) és Irina Airinei.

Zene

TUBAKONCERT lesz Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban ma a 18 órától kezdődő szentmise után. Fellép a magyarországi Heavy Brass Guys Tuba Quartet.

FÚVÓSZENE. Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap hangversenyt tart az étfalvi Szász band fúvószenekar. Zenekarvezető: Szász Róbert.

GITÁRKONCERT. A zabolai Mikes kastélyban augusztus 4-én, vasárnap 18.30-tól Zsolt & Zsolt akusztikusgitár-koncertre várnak minden érdeklődőt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 16 órától Pókember: Idegenben – amerikai akcióvígjáték, kalandfilm, román felirattal; 16.15-től A kis kedvencek titkos élete 2., románul beszélő; 18 órától Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 18.30-tól Anna – francia akcióthriller, magyarul beszélő; 20.30-tól Határeset – svéd-dán romantikus dráma, román felirattal; 20.45-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő. Vasárnap: 11 órától A kis kedvencek titkos élete 2., románul beszélő és Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 16 órától Határeset – svéd–dán romantikus dráma, román felirattal; 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 18 órától Anna – francia akcióthriller, román felirattal; 18.45-től Pompon klub – angol vígjáték, magyarul beszélő; 20.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő és Yesterday – angol zenés vígjáték, román felirattal.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban vasárnap tartják az egyházközség örökös szentségimádás napját a következő program szerint: 13–14 óráig a Neokatekumenátus közösség és a Skapuláre-tagok, 14–15 óráig a Nőszövetség és a Mária iskolája, 15–16 óráig az Élet a lélekben közösség és az ifjúság, 16–17 óráig a Máltai Szeretetszolgálat és a Kolping család tagjai, 17–18 óráig a Rózsafüzér Társulat tagjai, 18–19 óráig az Egyháztanács és a férfiak.

Röviden

TERMELŐK ÉS KÉZMŰVESEK VÁSÁRA. Augusztus 3–4-én szervezi meg Sepsiszentgyörgy főterén a termelők és kézművesek vásárát a Tega Rt., partnerségben Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával.

ÚTLEZÁRÁS. Hétfőn, kedden és szerdán (augusztus 5–7. között) aszfaltozási munkálatokra kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Stadion utcát a Múzsák sétánnyal összekötő szakaszon, beleértve a Váradi József Általános Iskola mögötti és a 3-as tömbház előtti parkolót is. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az említett helyeken.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. augusztus 5-én, hétfőn 8–19 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Sport utcai 13-as, 14-es tömbházban és a 15-ös tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a Grigore Bălan tábornok úti 18-as tömbház K, L, N, O lépcsőházaiban, az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és M lépcsőházaiban, a 18-as tömbház E, F, Ja, Jb lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L, M lépcsőházaiban, a hozzájuk tartozó kereskedelmi egységeknél és a Sport utca 2/A és 2/B szám alatt. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Augusztus 5-én, hétfőn 13 órától Sepsibükszádon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

PÉNZT TALÁLTAK csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcában. Tulajdonosa a sepsiszentgyörgyi rendőrségen érdeklődhet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. út 18. szám alatti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); ma és vasárnap a Kaufland nyitvatartása szerint az Oltmező út 8–12. szám alatti Sensiblu (0267 708 015); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dózsa György utcai Ambrózia, hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) 9–24 óráig pedig Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében, a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.