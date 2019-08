A piros-fehérek az elmúlt három fordulóban pontot szereztek az FC Voluntari, a FCSB és a Medgyesi Gázmetán ellen, míg a Gheorghe Hagi irányította labdarúgók mindhárom mérkőzésüket megnyerték, előbb a Dinamo, majd a Chindia Târgoviște és az FC Hermannstadt ellen gyűjtötték be a három pontot, így a tengerparti csapat hibátlan mérleggel utazik Sepsiszentgyörgyre. A Sepsi OSK és az FC Viitorul korábban már hatszor találkozott tétmérkőzésen, kétszer a háromszéki, kétszer a tengerparti csapat győzött, kétszer pedig ikszeltek. A piros-fehérek vasárnapi ellenfele csütörtökön Európa-liga-selejtezőt játszott, ahol 2–1 arányban legyőzte a belga Gent együttesét, azonban az odavágóban elszenvedett hátrányukat nem tudták ledolgozni, így a 2. körben búcsúztak a versenykiírástól. Az FC Viitorul három forduló után a legjobb támadójátékkal rendelkezik: három meccsen 9 találatot jegyzett, a ligában azonban a Sepsi OSK büszkélkedhet a legjobb védelemmel, hiszen Niczuly Roland csapata három meccsen mindössze egy gólt kapott.

„Vasárnap biztosan nem lesz könnyű mérkőzésünk, mert a Viitorul nagyon jó csapat, és Hagi nagyszerű munkát végez a labdarúgókkal. A Gent elleni Európa-liga-selejtező visszavágóján két gólt szereztek, egy kis szerencsével akár tovább is juthattak volna. Számunkra nagyon kemény mérkőzés lesz a Viitorul ellen, három döntetlen után szeretnénk nyerni, és hazai pályán meg akarjuk mutatni, hogy képesek vagyunk egynél több gólt lőni. Ha a kapu közelébe kerülünk, jobban kell koncentrálnunk a befejezésnél, mivel az utóbbi három mérkőzésen sok helyzetet elpuskáztunk. A Viitorul fiatal csapat, nagyon sokat szaladnak a játékosok labdával és anélkül is, valamint hibákat is vétenek védelemben, amiket kihasználhatunk. Védelemben nagyon kell figyelnünk, számunkra az elsődleges, hogy ne kapjunk gólt, mert minden találat megváltoztatja a játék pszichológiáját” – nyilatkozta a pénteki sajtótájékoztatón László Csaba vezetőedző. (miska)