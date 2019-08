Az 55 ezer eurós, öt évre terjedő kölcsönkérelmet jóváhagyó határozattervezetet Lázár-Kiss Barna András polgármester hiányában Szakács László alpolgármester ismertette. Mint mondotta, egy 1998-ban és egy 1990-ben készült buszt akar a cég lecserélni újabbakra. Ez érthető, mert régiek, és egyre kevésbé megbízható gépjárművekkel nem lehet a vállalat számára jelentősebb bevételi forrást jelentő kirándulókat kiszolgálni. Ennyi pénzből egy 2002 után gyártott nagyobb és egy 2006 után készített kisebb buszt lehetne beszerezni.

Nagy István független tanácstag jelezte: ő a szakbizottságban nem támogatta a kölcsön felvételét, és az EMNP-vel közös frakció sem fogja. Elviekben támogatják a cég fejlesztését, de nem úgy, hogy az a saját nevére vegyen fel kölcsönt. Nagy emlékeztette képviselőtársait, hogy a valamikori Goscom Rt. számára is már-már csődközeli helyzetet teremtett egy rosszul sikerült kölcsön – kezelésükben levő ingatlanokat kellett eladniuk –, s ez akár most is megismétlődhet. Nagy ugyan elismerte, Benedek Csaba menedzseri képességei jobbak, mint a Goscom vezetőié voltak, de szerinte a Transloc nyereségességéhez nagyban hozzájárul az is, hogy diákok és nyugdíjasok utazástámogatásaként közel kétszázezer lejt utaltak ki számukra, illetve az is, hogy a város bérleti díj címén további összegekkel támogatja a céget. Nagy – ahogy tette már több alkalommal – azt javasolta, hogy a Transloc épületeit és területeit a város telekkönyvezze a saját nevére, majd adja használatba azokat. Hasonlóképpen cselekedjen a gépjárműpark frissítése esetében is: vásárolja meg azokat saját nevére, majd adja át a Translocnak. Ha így cselekszik, történhet bármilyen baj, a vagyontárgyakat senki sem tudja lefoglalni és elkótyavetyélni. „A Transloc értéke a papírok szerint 360 ezer lej, a felvenni szándékozott kölcsön összege pedig szinte ezzel megegyező. Mi – bár a fejlesztést támogatjuk – ezt ilyen formában nem tudjuk támogatni” – érvelt Nagy István.

Benedek Csaba válaszában úgy fogalmazott, tényleg 360 ezer lej a cég értéke, de az a folyamatos amortizáció miatt csökkent olyan alacsonyra, amúgy a kölcsönfelvétel előtt mindenképp újraértékelésre kerül sor. Kotecz Attila RMDSZ-es tanácstag a Benedek Csaba által kifejtett munkát dicsérte, majd úgy fogalmazott, a barótiak megérdemlik, hogy jobb körülményeket biztosító buszok álljanak rendelkezésükre.

A határozattervezetet a kilenc jelen levő RMDSZ-es tanácstag – soraikból Incze István, Pál-Szilágyi Zoltán és Molnár Orsolya hiányzott – szavazatával fogadták el, Nagy István, Pál Levente és Dimény László tartózkodott.

Benedek Csabától megtudtuk még: mivel a megyei közszállító vállalatok több erdővidéki járatukról lemondtak, tevékenységét ezek átvételével bővítené a vállalat. Elmondása szerint rákérdezett, hogy miért szüntettek meg járatokat, és kiderült, hogy főként a sofőrhiány van a döntés hátterében. Felmérte azt is, hány bérletesre számíthat, és úgy véli, megérné a Szárazajta–Nagybacon, Barót–Vargyas, Barót–Bölön, Barót–Középajta járatokat fenntartani. Az újabb buszok beszerzésétől is a cég jövedelmének gyarapodását várja: nem csak erdővidéki, hanem sepsiszentgyörgyi és brassói iskolák, óvodák, önkormányzatok és egyesületek részéről is akkora az érdeklődés szolgáltatásaik iránt, hogy nem tudnak minden kérésnek eleget tenni.