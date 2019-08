A dolgok jóra fordulnak

A caracali rém, Gheorghe Dincă, akit jelenleg „csak” két lány megerőszakolásával és megölésével vádolnak, mindent beismert, sőt, úgy néz ki, még azt is, amit nem követett el. Még az is lehetséges, hogy az általa meggyilkolt lányok élnek!

Jelenleg csak az biztos, hogy semmi sem biztos. Volt már olyan verzió, hogy áldozatait feldarabolta, akkumulátorsavban feloldotta, elégette, az Oltba, Dunába dobta. Caracalon a nyomozás folytatódik, és lehet, hogy még más verziók is nyilvánosságra kerülnek, miközben az addigiakat megcáfolják. Mert kezdetben emberi csontokat is találtak, amelyek aztán, úgy látszik, eltűntek. Került egy hordó is, amelyben állítólag a gyilkos elégette friss áldozatát, aztán kiderült, hogy az sem lehetséges, mert nem olyan egyszerű egy emberi testet, amely több mint 70 százalékban víz, csak úgy meggyújtani és elégetni. Aztán búvárok is hiába keresték az áldozato(ka)t.

Az amerikaiak román koprodukcióban filmet gyárthatnának az esetből egy olyan variánssal, hogy a vádlott ugyan felvállalta a gyilkosságokat, de ő tulajdonképpen embercsempészeknek adta el a lányokat, hogy azok prostitúcióra kényszerítsék vagy szervkereskedelem céljára értékesítsék őket. (Igen, ilyen feltételezés is létezik.) És Dincă inkább bevállalja a gyilkosságot és inkább ül biztonságban a börtönben, mint fekszik a temetőben, mert ha bemártja az emberkereskedőket, azok rövid úton kinyírják. Egy biztos, a dologból nem lesz happy end.

Az ügyből különben azt a tanulságot lehet levonni, hogy ha az ember bajban van, akkor ne a 112-t hívja, mert úgy jár, mit az eltűnt lány, akitől azt kérdezgették, hol van, és azzal szédítették, hogy perceken belül ott lesz a rendőrség.

Érdekes, hogy ha netán külföldre megyek, alig lépek át a határon vagy szállok le a repülőről, máris tudja a szolgáltató, hol járok, szeretettel üdvözöl és közli a mobilszolgáltatás ottani tarifáit. De nálunk a lány hívása után 19 órának kellett eltelnie, míg a telefonhívás helyére odaért a rendőrség! Amerikai filmekben sokszor látni, hogy ha a delikvens vagy a főhős telefonál, másodpercek alatt lefülelik, de a valóságban arra is volt már példa, hogy a híváskezdeményezés után rakétával kilőtték az illetőt. Nálunk ilyen veszély nem fenyeget. Különben most már a mobiltelefon áramfogyasztásából is ki tudják mérni, hogy milyen távolságra van a bázisállomástól. Keserű tréfa és kegyelettelen állítás ez, de lehet, jobb lett volna, ha a lány azt hazudja a rendőröknek, hogy magyarok rabolták el, és akkor rögtön belépett volna a Román Hírszerző Szolgálat, amelynek sokkal jobb felszerelése van a híváshely megállapítására, mint a 112-t működtető kormányzati szervnek.

Most ott tartunk, hogy Olt megyében, de még Bukarestben is úgy hullanak a fejek, mint ősszel a legyek, hisz vannak elegen, akik tehetnek arról, ami történt, mert tehetetlenek voltak. Lemondott a még csak hat napja hivatalba lépett belügyminiszter is, pedig még meg sem melegedhetett alatta a szék.

A caracali ügyek kapcsán Dăncilă miniszterelnök asszony megmondta, hogy nemcsak a korrupcióellenes harcot folytatják, hanem a bűnözés ellenit is fokozzák. Iohannis elnökünk kinyilatkoztatta, hogy „azért jutottunk ide, mert az utóbbi évek kormányai megtöltötték az országot hozzá nem értő tisztségviselőkkel és elüldözték a szakembereket”. Áldott szerencse, hogy ha mostanig nem látta ezt a nép, most már meggyőződhetett minderről, és a következő választásokon már a Iohannisnak oly kedves liberálisok is hatalomra juthatnak. Arról nem is beszélve, hogy velük együtt ő, mint a jog legfőbb bajnoka, ismét államelnök lehet, egyesült erővel lépnek majd fel a korrupció ellen, és úgy intézik az ország dolgait, hogy ilyesmi, ami Caracalon történt, többé nem fordulhat majd elő. Mert akkortól immár nem lesznek politikai alapon osztogatott állások, és ha netán valakinek ilyent felajánlanak, akkor az illető azt mondja majd, hogy bocsánat, nekem nincs felkészültségem egy ilyen tisztség betöltéséhez. Aztán, ha erőszakoskodnak vele, hogy vállalja el mégis – hisz ahhoz az álláshoz szükséges egyetemi diplomával, sőt, doktorival is rendelkezik –, akkor azzal a kifogással, hogy diplomáját pénzért vette meg és nem is járt az egyetem felé, doktoriját meg összemásolta, mégsem fogadja el a magas beosztást. Ezért javasol maga helyett egy igazi, valóban felkészült szakembert.

Így aztán a dolgok hamarosan jóra fordulnak.