Gyöngyfűző tábor Sepsiszentgyörgyön

Vinkler Aranka hímző, népi iparművész, a szakkör vezetője elmondta, Köllő Irénnel azért szervezték meg a tábort kezdőknek és haladóknak, hogy fiatalok is kedvet kapjanak a gyöngyfűzéshez, mert pár nap alatt csodálatos dolgokat lehet készíteni. Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről huszonhárom résztvevő jelentkezett: egy tizenegy éves fiú, három középiskolás és tizenkilenc szakkörtag. Másodjára hívták meg előadónak a budapesti Szikszó Istvánné Gabriellát, aki nyugdíjasként már régóta foglalkozik gyöngyfűzéssel. Jó minőségű cseh és japán gyöngyökből dolgoztak.

Köllő Irén, a szakkör gyöngy­fűzésének vezetője szerint a foglalkozás megnyugtató, minden darab után látja a munkája eredményét. Látványos, és kellemesen leköti az idejét, ezért szereti a gyöngyfűzést.

Szikszó Istvánné Gabriellát tízéves barátság köti a tábort meghirdető Vinkler Arankához. Többször járt Erdélyben, 2015-ben gyöngyfűző tábort is vezetett. Idén is örömmel tett eleget a meghívásnak, hisz már több ismerőse is van. Az első napon próbáltak belerázódni a munkába, a harmadik nap végén nem akartak elmenni a részvevők. A három nap nagyon rövidnek bizonyult. Már most kérték, hogy jövőre legyen egyhetes a tábor. A résztvevőknek egyszerű ékszerek elkészítését, emellett rajzolvasást is próbált tanítani. Volt olyan fiatal a csoportban, aki rajz alapján önállóan készítette el az ékszereket. Sokat finomodott esztétikai és formaérzékük, és ráéreztek a színek és formák harmóniájára.

Dr. Kécsi-Kováts Judit nyugdíjas orvos mindig szeretett kézimunkázni, kötni, horgolni, hímezni. Köllő Irén kézimunkázó társnő tanította meg a gyöngyfűzés alapfogalmaira. Rájött, hogy ez nagyon szórakoztató foglalatosság. A táborban megtanulta néhány nagyon szép gyöngysor és medál elkészítését. Sok kislány van a rokonságában, így nekik készített szép gyöngy ékszereket.

A gyöngyfűzés évek óta működik a szakkörben. Aki kedvet kap hozzá, bármikor megtanulhatja ingyenesen keddenként a plébánián működő Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkörben.