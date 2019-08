Miközben az igazságügyi orvostani intézet megerősítette, hogy egy 12 és 17 év közötti, alacsony növésű lány elszenesedett csontjait találták meg a gyanúsított házának udvarán, egyes sajtóforrások szerint az Olt megyei rendőr-főkapitányság második embere, az időközben leváltott Nicolae Alexe alvilági figurák segítségét kérte a nyomozásban. A házkutatás során megtalálták az eltűnt lány telefonját, és további csontokat, vérfoltokat is találtak.

A Libertatea napilap szerint Alexe a legnagyobb caracali bűnbanda vezetőjét hívta fel, ő pedig a rivális banda tagjai­hoz irányította a rend őreit, akik állítólag emberkereskedelemmel (is) foglalkoznak. Az Adevărul arról ír, hogy Nicolae Alexe egy bizonyos Remus „Codiță” Rădoi nevű bandavezérhez fordult telefonon, aki Olt megye legnagyobb, 1800 főt foglalkoztató őrző-védő cégének a tulajdonosa, a másik nagy helyi bűnbanda, az Oacă-klán riválisa, akitől a rendőrség a gyanúsított autójára vonatkozó információkat kért. Rădoi tagadja, hogy a rivális klán tagjaihoz irányította volna a rendőrséget, de a Libertatea tényfeltáró anyagából egyértelműen kiderül: a helyi rendőrség kéz a kézben jár az alvilággal.

Tegnap az igazságügyi orvostani intézet az antropológiai vizsgálat előzetes eredményét közzétéve annyit meg tudott erősíteni, hogy egy 15–17 év közötti, alacsony növésű lány elszenesedett csontjait találták meg a gyanúsított házának udvarán abban a fémhordóban, amelyben – saját vallomása szerint – a férfi elégette a lány holttestét. Az emberi maradványok azonosítását célzó genetikai vizsgálat előzetes eredménye jövő hétre várható.

Mihaela Porime, a DIICOT szóvivője tegnap kijelentette: jelenleg Gheorghe Dincă jelenlétében zajlik a házkutatás, miután az állítólagos elkövetőt csütörtökön kihallgatták a DIICOT központi székhelyén. A kihallgatás több mint kilenc órán keresztül zajlott, mely során a gyanúsított kitartott korábbi vallomása mellett, miszerint meggyilkolta a lányokat, de új, ellenőrzésre váró információkat is közölt. Ezek alapján a nyomozók megtalálták az eltűnt lány telefonját, és Dincă lakásában is csontdarabokra, illetve vérfoltokra bukkantak, amelyeket genetikai és antropológiai vizsgálatnak vetnek alá. Mihaela Porime szerint több csapat dolgozik a helyszínen a gyanúsított jelenlétében, és az udvaron található, cementtel feltöltött gödröket is feltörik.