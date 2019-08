Várják a szórakozni vágyó ifjakat és fiatal családokat. Időszerű előadásokkal készülnek: téma lesz az egészséges életmód mellett a Z-generáció, a környezetvédelem, az időmenedzsment, de gazdasági kérdéseket is érintenek. A család az egyetlen biztos mai háttér, valódi kötelék – egyebek mellett erre kívánják felhívni a figyelmet idén a SIC Feszt népszerű programján, a családi napon: augusztus 10-én 10–18 óráig várják különféle interaktív foglalkozásokkal a látogatókat. A programokat folk- és borudvar, számos koncert, lemezlovasok fellépései színesítik, Sugásfürdőn koncertezik többek közt az USNK, Tamáska Gabriella, a Margaret Island, itt lesz DJ Pixa, DJ Shiver, és Japánból érkezik DJ Yaksa.

A fesztiválról további tudnivalók a sicfeszt.ro honlapon, illetve annak Facebook-oldalán érhetők el. A négynapos belépő ára elővételben 30 lej, a helyszínen váltott napijegyért 15 lejt kell fizetni. A családi napon a 12 évnél fiatalabbaknak nem kell belépőt váltani, az idősebb gyermekek és felnőttek 15 lejes jeggyel látogathatják a programokat.

Kiállítás

SZOBRÁSZKIÁLLÍTÁS. Augusztus 9-én, pénteken 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban megnyitják Mihail Nicolae Bohățel kovásznai szobrász Kiteljesedés című kiállítását.

A XVIII. NEMZETKÖZI MAGYAR FOTÓSZALON VÁNDORKIÁLLÍTÁS megnyitójára augusztus 13-án, kedden 18 órától a Kovásznai Művelődési Ház kiállítótermében kerül sor. Az eseményt és a tárlaton bemutatott alkotásokat Magdó István, az MFVSZ alelnöke méltatja. Fellép: Gráncsa Mónika, Móri István és Kolozsi István (Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 17 órától A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.45-től Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő és Pompon Klub – angol vígjáték, román felirattal; 20.45-től A Szent és a Farkas – német–francia dráma, román felirattal; 21 órától Csekély esély – amerikai vígjáték, magyarul beszélő. Szerdán: 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; 16.45-től A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 18.45-től Határeset – svéd–dán romantikus dráma, fantasy, román felirattal; 20.45-től A Szent és a Farkas – német–francia dráma, román felirattal; 21 órától Pompon Klub – angol vígjáték, magyarul beszélő. Csütörtökön: 16.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 18.45-től Kettős életek – francia romantikus vígjáték, dráma, román felirattal; 19 órától André Rieu 2019-es maastrichti koncertje – 15 perc szünettel; 20.45-től Határeset – svéd–dán romantikus dráma, fantasy, román felirattal.

Hitvilág

SZENTSÉGIMÁDÁS. A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Sepsiszentgyörgyön az őrkői Mária, világ királynője templomban tartanak örökös szentségimádási napot.

ÜNNEPEL AZ ÉLET A LÉLEKBEN IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben plébániai imacsoport augusztus 10-én ünnepli fennállásának 25. évét. Az évforduló alkalmából imanapot tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban. Az ünnepség 9.30-tól rózsafüzér-imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után elmélkedések hangzanak el. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás következik. A záró szentmisét 18 órától Tamás József püspök mutatja be, amelyet a Mária Rádió élő adásban közvetít. Bővebben az eseményről az eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 14.45-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság-rózsafüzér; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től műsorismertető; 17 órától tanúságtételek Medjugorjéból; 19 órától rózsafüzér Medjugorjéból; szentmise Medjugorjéból; 21.30-tól hódolat a kereszt előtt; 22.30-tól misszió – az ifjúsági fesztivál lezárása; 23.15-től zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től magyar adás: Tusványos 30 – Idén 30. jubileumi kiadásához érkezett a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvényről készült riport aktuális témákat feszegető beszélgetések mellett megeleveníti a fesztivál hangulatát. Szó lesz a MOGYE sorsáról, a visszaszolgáltatások helyzetéről, a székelyföldi perekről, Dárdai Pállal a magyar foci állapotáról, tanúi leszünk egy helyszínen zajló esküvőnek és megannyi sajátosan tusványosi pillanatnak. * Csíkszeredai Régizene Fesztivál – Csíkszereda nem véletlenül karolta fel évtizedekkel ezelőtt a régizenélést, hiszen a XVII. században élt és tevékenykedett a városhoz tartozó csíksomlyói szerzetesrendben Kájoni János. A kultúrateremtő ferences szerzetes munkássága előtt tisztelgett idén a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 39. kiadása a Johannes Kájoni 390 emlékév részeként. A régizenei koncerteken a meghívott előadók korabeli hangszereken vagy azok korhű másolatain, korabeli előadói stílusban tolmácsolták a közönségnek a középkor, a reneszánsz és a barokk kor zenei alkotásait. Emellett nyári egyetemen csiszolhatták régizenei tudásukon a résztvevők. Akárcsak a korábbi években, egy héten keresztül uralkodott a városban a korabeli hangulat.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 18. szám alatti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Ma, kedden és szerdán (augusztus 5–7. között) aszfaltozási munkálatokra kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Stadion utcát a Múzsák sétánnyal összekötő szakaszon, beleértve a Váradi József Általános Iskola mögötti és a 3-as tömbház előtti parkolót is. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az említett helyeken.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–19 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Sport utcai 13-as, 14-es tömbházban és a 15-ös tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a Grigore Bălan tábornok út 18-as tömbház K, L, N, O lépcsőházaiban, az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és M lépcsőházaiban, a 18-as tömbház E, F, Ja, Jb lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L, M lépcsőházaiban, a hozzájuk tartozó kereskedelmi egységeknél és a Sport utcai 2/A és 2/B szám alatt. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Sepsibükszádon, kedden Mikóújfaluban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

CARITAS – CSÍKOS, PÖTTYÖS, KOCKÁS GYERMEKEK HETE. A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztőfoglalkozásra vár 7–9 éves gyermekeket. A tevékenység augusztus 5–9. között zajlik naponta 10–14 óráig a Caritas sepsiszentgyörgyi székhelyén (Kós Károly út 11. szám). A részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0736 609 531-es telefonszámon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.