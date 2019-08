Újabb nagyromán felvonulás Bukarestben

Menetelést szervezett vasárnap délután Bukarestben a Calea Neamului szervezet annak emlékére, hogy száz évvel ezelőtt vonult be a román hadsereg Budapestre. Az eseményen néhány száz népviseletbe öltözött személy vett részt.

A résztvevők zászlókat lengettek és olyan táblákat tartottak magasba, amelyeken többek között azt írta, hogy: „A Trianon felé vezető út Budapesten át vezet”. Az egybegyűltek a Charles de Gaulle térről a diadalív érintésével a Victoriei térre vonulnak.

Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului egyesület vezetője azt mondta, hogy meghívták az eseményre a védelmi minisztérium és Magyarország bukaresti nagykövetségének képviselőit is.

Az eseményt kezdeményező Calea Neamului szervezet Facebook-oldalán közzétett felhívás szerint a felvonuláson jelezték részvételüket olyan szervezetek is, amelyek az úzvölgyi erőszakos temetőfoglaláson is jelen voltak, mint például az Ortodox Testvériség (a szervező egyesület ugyancsak ott volt Úzvölgyében június 6-án), a Facebookon közzétett információk szerint Zaboláról is Bukarestbe utaztak páran. Néhány hete nagyjából ugyanezek a szervezetek tiltakozást szerveztek Bukarestben a kormánypalota előtt a közigazgatási kódex általuk magyarbarátnak vélt rendelkezései ellen. (Agerpres/-ádi)