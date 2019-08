Közben a caracali ügy kiváltotta hatalmas közfelháborodás nem csitul: a kolozsvári Untold fesztiválon is megemlékeztek a lányról, tüntetést hirdettek augusztus 10-ére, feltörték az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet honlapját, Bukarestben pedig több száz cipőt raktak ki a belügyminisztérium épülete elé, hogy felhívják a figyelmet az eltűnt gyermekek eseteire.

Mint ismert, a július 24-én, szerdán elrabolt 15 éves Alexandra ügye hatalmas közfelháborodást keltett, miután kiderült, hogy hiába hívta többször is a 112-es segélyhívószámot, a rendőrök nem hittek neki, kioktatták, a hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani a hívás helyét és közbelépni, hogy megmentsék az életét. Azóta egészen elképesztő részletek derültek ki a különféle hatóságok mulasztásairól, hozzá nem értéséről, egyes állami alkalmazottak embertelen magatartásáról. Fokozta a bizonytalanságot, hogy a letartóztatott Gheorghe Dincă beismerő vallomása ellenére a genetikai vizsgálatig az ügyészek azt sem tudták kizárni, hogy az elrabolt lány még él, ugyanis az ügyben egy embercsempészettel, szervkereskedelemmel kapcsolatos szál is felmerült. A gyilkosságot július 28-án ismerte be a 66 éves Gheorghe Dincă, de a holttest – amelyről a gyanúsított azt állította, hogy elégette – nem került elő, így addig nem lehetett biztosra venni, hogy a lány nincs életben, amíg be nem fejeződött a házkutatás során talált elszenesedett csontok és fogak antropológiai, illetve DNS-vizsgálata.

A vádhatóság pénteken este kapta meg a genetikai vizsgálat eredményét, amelyről – törvényes kötelezettségének és a szülők kérésének is megfelelően – először az áldozat családját értesítették. A DNS-vizsgálat kimutatta, hogy a gyanúsított házából összegyűjtött emberi maradványok egyetlen személytől származnak, azonosításukat pedig a szülők genetikai profilja alapján végezték el.

A DIICOT azt is közölte, hogy egy bűnügyi nyomozásokat végző ügyészekből és gyilkossági bűncselekmények kivizsgálására szakosodott rendőrökből álló csoport folytatta a kutatást a gyanúsított lakásában. Legfőképpen azt vizsgálták, hogy járt-e Luiza Melencu, az áprilisban eltűnt fiatal lány Gheorghe Dincă lakásában – közölte szombat este Mihaela Porime, az intézmény szóvivője. DNS-vizsgálatra több biológiai próbát küldtek a laborba, és ismét kivitték a terepre Gheorghe Dincăt.

Ugyanakkor vizsgálták annak a három telefonnak a tartalmát is, amelyet Dincă lakásában találtak. „A gyanúsított többször is beismerte tetteit, mi minden lehetőséggel számolunk” – mondta a szóvivő, utalva arra, hogy Dincă azt állította: ő gyilkolta meg Luizát is. Állítása szerint Alexandrát akkor ölte meg, amikor elkapta telefonálni, és a holttestet elégette, Luizát pedig ököllel ütötte, holttestét pedig a Dunába dobta.

Dincă ügyvédje szerint védence azt hitte, Alexandra és Luiza prostituáltak. Claudiu Lascoschi, a gyilkossággal vádolt caracali férfi hivatalból kijelölt ügyvédje a Digi 24 televíziónak elmondta: Dincă együttműködik a nyomozókkal, és azt állítja, hogy azt hitte, a két fiatal lány prostituált, szexuális kapcsolatot létesített velük, majd megölte őket. Kitart amellett, hogy csak két áldozata van.

Alexandra Măceşanu szülei láthatólag nem bíznak a romániai hatóságokban. Alexandru Cumpănaşu, a lány nagybátyja ugyanis közölte: „Beszéltem a lány szüleivel (...), és egyetértettek azzal, hogy a család lelki békéjéért és az igazság kiderítése érdekében lányuk feltételezett maradványait nemzetközi szakértőkkel vizsgáltassák meg”.

Civil tiltakozás

Közben az ügy változatlanul a társadalom érdeklődésének középpontjában áll. Mint ismert, előbb a rendőrség országos és Olt megyei parancsnokát menesztették tisztségéből, aztán lemondott a segélyhívót működtető különleges távközlési szolgálat (STS) vezetője, egy napra rá pedig a belügyminiszter is. Pénteken az oktatási miniszter is belebukott a botrányba, miután egy érzéketlen, az áldozatot hibáztató megjegyzése miatt a kormányfő leváltotta tisztségéből. Bár Viorica Dăncilă miniszterelnök egy dörgedelmes sajtónyilatkozatában hadat üzent a bűnözésnek, egyes elemzői vélemények szerint nem kizárt, hogy a kormány egésze belebukik a botrányba, miként 2015-ben a Ponta-kabinet is a bukaresti Colectiv szórakozóhelyen bekövetkezett, több mint 60 emberéletet követelő tűzvész miatt kialakult közfelháborodásra hivatkozva mondott le.

Szombaton feltörték a Mina Minovici Országos Igazságügyi Orvostani Intézet (INML) hivatalos honlapját: a kezdőoldal helyett az jelent meg, hogy „Hacked by #X_v. Csak néhány üzenetem van, amit szeretném, ha meghallgatnának”, majd egy részvétüzenet következett a Gheorghe Dincănak áldozatul esett két lány családjának, és több sértő üzenet a caracali gyanúsítottnak, illetve Liviu Dragneának címezve. Volt egy olyan üzenet is, amelyben azt írta: „Várunk minél nagyobb számban az augusztus 10-ei tüntetésen, veletek vagyunk!”

Nem ez volt az egyetlen civil megmozdulás az ügyben. A kolozsvári Untold fesztiválon egy holland DJ, Don Diablo szombat este – amikorra már a hatóságok is hivatalosan megerősítették, hogy a 15 éves Alexandra Măceșanut meggyilkolták – a lány emlékének szentelt egy számot, a többezres közönség pedig mobiltelefonjával világítva áldozott az elhunyt fiatal emlékének.

Az eltűnt gyermekek eseteire akarták felhívni a figyelmet azzal az akcióval is, mely során több száz cipőt raktak ki szombaton a belügyminisztérium épülete elé. Az eseményt azzal a céllal szervezték, hogy rávilágítsanak, „a caracali tragédia nem egyedülálló”. A Nemzeti Liberális Párt által szervezett esemény 11 óra 5 perckor kezdődött, amikor Alexandra Măceşanu először hívta a 112-es egységes segélyhívó számot. Violeta Alexandru, az NLP bukaresti szervezetének elnöke annak szükségességéről beszélt, hogy az eltűnési eseteket szakszerűbben kezeljék. A rendezvény szervezője, Daniel Ciungu elmondta, hogy fontosnak tartották megkongatni a vészharangot, hisz Romániában évente 400 eltűnt gyermeket nem találnak meg. „Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal külföldre kerül, elrabolják vagy megtévesztik, kihasználják és bántalmazzák őket. Románia nagy problémája, hogy képtelen megvédeni polgárait. A polgárok személyes biztonsága, ez olyan valami, ami nem képezheti alku tárgyát” – mondta.

A hivatalos adatok szerint Romániában az elmúlt évben négyezer kiskorú tűnt el, amelyből 3600-t találtak meg.