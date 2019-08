Együtt folytatja Dan Barna és Dacian Cioloş

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS) vezetőtanácsa úgy döntött, hogy fenntartják a két alakulat választási szövetségét – jelentette be szombaton Dan Barna és Dacian Cioloş pártelnök.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke, Dan Barna szerint az általa vezetett alakulat politikai tanácsa jóváhagyta a szövetség létrehozásáról szóló megállapodást azzal a céllal, hogy valós alternatívát ajánljanak Románia számára. Facebook-bejegyzésében Dan Barna közölte: a szövetséget megtartják nemcsak az idei államelnöki, hanem a jövő évben esedékes helyhatósági és parlamenti választásokra is. Az együttműködés fontosságát méltatta Dacian Cioloș, a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjának elnöke is. Bejelentése szerint az általa vezetett alakulat országos tanácsa is jóváhagyta az együttműködés folytatását. Az ugyancsak a Facebook közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a politikus úgy fogalmazott: a két párt azért ért el átütő sikert a május 26-i európai parlamenti választásokon, mert megértették a választók elvárásait. „Folytatnunk kell ezt az együttműködést és ezeket az elvárásokat a politikai hiúság fölé kell helyeznünk” – írta.