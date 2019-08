Vitathatatlan előnyük a hagyományos szolgáltatókhoz képest, hogy a kocsiállásokban ki-ki kedve szerint tisztogathatja, sikálhatja, fényesítheti járgányát. A legtöbb látogató viszonylag rövid idő alatt elvégzi a tisztogatást, így jobbára a valóban szükséges mennyiségű víz és tisztítószer fogy el. A mosóállások üzemeléséről, a szükséges tudnivalókról a közelben elhelyezett feliratok, táblák tájékoztatnak.

Az egyik megyeszékhelyi önkiszolgáló autómosóban első látogatásunkkor örömmel nyugtáztam, hogy a kétnyelvűségen nem spórolt a vállalkozás, az utasításokat magyarul is feltüntették – a nyelvhelyesség azonban már nem az erősségük. Díjazzuk, hogy figyelmük nem kerülte el a városban élő magyar közösséget, ám ha erre különösen figyeltek, akkor hasznos lett volna időt és némi pénzt szánni arra is, hogy a legfontosabb tudnivalókat helyesen feliratozzák. Ebben egy hiteles fordító bizonyosan szívesen segített volna. Pontosítani, helyesbíteni még most sem késő...