Állattetem a patakmederben

A szelektív hulladékgyűjtésre kijelölt zsákba csomagolt tetemről a közösségi médiában számolt be a Tega Rt. Közleményükben arra is figyelmeztetnek: a folyóvízbe dobott állattetem komoly fertőzésveszélyt jelent. Máthé László igazgató a zsák okán arra gyanakszik, talán kertes házból származó ebről lehet szó, hiszen ilyen hulladékgyűjtők ott vannak használatban. Azt azonban leszögezte, nem megoldás ily módon megszabadulni az elpusztult házi kedvencektől. Ha a tulajdonosnak, gazdinak nincs lehetősége arra, hogy elássa valahol az elhullott állatot, attól szakszerűen, a fertőzés veszélyét kerülve kell megszabadulni. Arra kérik a lakosságot, hasonló esetben tárcsázzák a 0732 717 185-ös telefonszámot, tegyenek bejelentést, a Tega Rt. pedig a megadott helyszínről elszállítja az elpusztult állatot, majd elhamvasztják azt. Ez a szolgáltatás ingyenes. Az igazgató megjegyezte, a hamvasztásra a szépmezői kutyamenhely által kötött szerződés révén adódik lehetősége a társaságnak. Sepsiszentgyörgy önkormányzatához nem érkezett kisállattemető létesítésére vonatkozó igény – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől, aki felvetette, ha létesülne is hasonló, a felmerülő fenntartási költségek a házi kedvencek tulajdonosait terhelnék.