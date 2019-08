A mérkőzést Csíkszereda főterén kivetítették, ahol közel 500 néző volt kíváncsi a csapat első másodosztályú küzdelmére. Jobban kezdett a Gloria, az első negyedórában Bordás Dániel kapus kétszer is bravúros védést mutatott be, majd az első félidő végéhez közeledve Bogdan Chipirliu jó helyzetből kétszer is pontatlan volt. A csíkszeredai csapatnak is voltak lehetőségei, előbb Becze Tamás lövését öklözte szögletre a házigazdák kapusa, majd Soufiane Jebari próbálkozását is sarokrúgásra mentette. A hajrában sem Magyari Szilárd, sem Barta Norbert lövése nem talált célt, viszont a másik oldalon egy távoli szabadrúgás után Bordás akadályozta meg a gólszerzést.

A csapatok a szünet után kevesebb gólhelyzetet alakítottak ki, továbbra is a hazai együttes támadott többet, a 64. percben pedig megszerezte a vezetést. A labda a tizenhatos vonalánál az üresen hagyott Cosmin Tucaliuc elé pattant, aki kapásból, laposan, védhetetlenül a jobb kapufa mellé lőtt. Az előny tudatában a Buzău időhúzással próbálkozott, míg a vendégek az egyenlítés reményében támadtak. A csereként pályára lépő Hodgyai László előbb az oldalhálót találta el, majd nehéz helyzetből fölé fejelt, így az FK Csíkszereda nem tudott pontot szerezni első másodosztályú mérkőzésén.

„Többet vártam a fiúktól, látszik a tapasztalatlanságunk. Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink, amiket nem használtunk ki, a futball pedig megbüntetett a második félidőben. A gólnál mi birtokoltuk a labdát, az ellenfélnek pedig volt egy vitatható labdaszerzése. Ez előtt öt perccel egy hasonló szituációnál nekünk faultot fújtak, itt pedig nem. Nem lehet viszont a bíráskodásra fogni a vereséget, hiszen a kapunktól hetven méterre történt az eset. Figyelmetlenek voltunk, ennek következtében kaptuk a gólt. Van egy hetünk, hogy kijavítsuk a hibákat” – olvasható Valentin Suciu nyilatkozata a klub hivatalos oldalán.

További eredmények: Resicabánya–Kolozsvári U 2–0, Concordia Chiajna–Bukaresti Daco-Getica 1–0, Turris-Oltul Turnu Măgurele–Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2–0, Viitorul Pandurii Târgu Jiu–Sportul Snagov 2–1, Aradi UTA–Dunărea Călăraşi 3–0, Temesvári Politehnica–Mioveni 0–1, FC Rapid–Konstancai Farul 0–0; Bukaresti Metaloglobus–Petrolul Ploieşti 1–2, FC Argeş Pitești–Temesvári Ripensia (kedd, 19.30 óra). (miska)