Az elmúlt hét folyamán Pitești adott otthont a 2019-es felnőtt atlétika országos bajnokságnak, ami a viadal 102. kiírása volt. A megmérettetésen csak a Sepsi ISK volt jelen, amely két ifjúsági sportolóját nevezte a nemzeti bajnokságra.

Păcurariu-Nagy Helén (fotó) 5000 méteren tette próbára magát, és javítva egyéni legjobbján negyediknek ért célba (17:31.92 perc), majd egyperces hátrányban a versenyszámot megnyerő bukaresti Roxana Elisabeta Birca (16:36.84 perc) mögött ért célba. A dobogó második fokára szintén fővárosi futó állhatott fel, a bronzérem pedig egy craiovai atléta nyakába került.

Az országos küzdelemsorozat leghosszabb számában is érdekelt volt a megyeszékhelyi iskolás sportklub, s Păcurariu-Nagy Diana a mezőny legfiatalabbjaként nyolcadik lett 10 000 méteren (43:54.65 perc). A huszonöt körös próba a bukaresti Cristina Simion győzelmével ért véget (34:45.23 perc). Itt másodiknak egy zilahi, míg harmadiknak egy segesvári haladt át a célvonalon.

„Nagyon örülök a negyedik helyezésemnek, viszont egy új egyéni csúcs elérése volt a célom, amit végül teljesítettem is. Húsz másodpercet javítottam előző egyéni legjobbomon, és elsőként értem célba az ifjúsági versenyzők közül. Erős volt a mezőny, hisz Románia legjobb hosszútávú atlétáival versenyeztem, de ez engem pozitívan motivált. Ezzel a viadallal egyrészt fel tudtam mérni magam, hogy jelen pillanatban hol is állok, másrészt pedig egy jó lehetőség volt a fejlődésre. Ez volt az utolsó pályaverseny, most egy pihenő időszak következik, és az őszi terepfutó országos bajnokságig nem is lesz jelentősebb versenyem. De addig sem tétlenkedem, mivel meghívást kaptam a Visit Covasna Marathonra, amit szeptember 22-én rendeznek meg” – nyilatkozta érdeklődésünkre Păcurariu-Nagy Helén.

Eredmény: * női 5000 métere: 1. Roxana Elisabeta Birca (Bukaresti Steaua) 16:36.84 perc, 2. Cristina Simion (Bukaresti Steaua) 17:05.23 perc, 3. Ionela Ecaterina Puia (Craiovai MSK) 17:09.16 perc, 4. Păcurariu-Nagy Helén (Sepsiszentgyörgyi ISK) 17:31.92 perc * női 10 000 méter: 1. Cristina Simion (Bukaresti Steaua) 37:45.23 perc, 2. Paula Claudia Todoran (Zilahi MSK) 37:48.06 perc, 3. Monica Madalina Florea (Segesvári MSK) 37:57.02 perc... 8. Păcurariu-Nagy Diána (Sepsiszentgyörgyi ISK) 43:54.65 perc. (tibodi)