A szúnyogirtó szer hatása az első 24 órában jelentkezik intenzíven, ezért megkérik a szülőket, hogy a kisgyerekeket ebben az időszakban tartsák távol a zöldövezetektől. Ugyanakkor felhívják a méhészek figyelmét, hogy a használt szer a méhek számára is káros hatású, ezért a jelzett időszakban ne engedjék ki azokat. Az időjárási viszonyok függvényében a program változhat.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 17 órától A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.45-től Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő és Pompon Klub – angol vígjáték, román felirattal; 20.45-től A Szent és a Farkas – német–francia dráma, román felirattal; 21 órától Csekély esély – amerikai vígjáték, magyarul beszélő.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától magyar adás: a United By Music országos döntője Sepsiszentgyörgyön – Fogyatékkal élő zenészeknek szervezett országos tehetségkutató versenyt a holland mintára létrehozott United By Music Alapítvány, amely küldetésének tekinti, hogy folyamatos zenei oktatást, fejlesztést biztosítson a tehetséges fogyatékkal élők számára. A verseny sepsiszentgyörgyi döntőjében 19 zenész lépett fel az ország különböző városai­ból, akiknek tehetsége mellett kitartásukat és tiszta, nyitott szívüket is megcsodálhatták a jelenlévők. * Opera-előadás – Ha eldöntjük, hogy megnézünk egy opera-előadást, akkor elegánsan felöltözünk, elfoglaljuk helyünket és türelmetlenül várjuk a kezdést. De vajon gondolunk-e arra, hogy a szereplőkön kívül még kiknek a közreműködésére volt szükség a produkció létrejöttéhez? * Napórák – A sorozat 17–19. része a szászok lakta Királyföld (ma Szeben megye) napóráit mutatja be. A szászok gyakran készítettek napórákat nem csak templomaikra, de fontosabb civil épületeikre is, és ezek híresek voltak a pontosságukról.

Hitvilág

BÚCSÚ. Atyhában a fogadalmi kápolna búcsúja ma 11 órától kezdődik. A búcsús szentmise szónoka Balázs Imre nyugalmazott plébános. A szentmise előtt megáldják az újonnan elkészült és felállított keresztúti stációkat.

EVANGELIZÁCIÓS HÉT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-egyházközségben az evangelizációs hetet idén augusztus 12. és 18. között szervezik kiscsoportot befejezett–ötödiket befejezett gyerekeknek. Nem kell fizetni a részvételért, a támogatók elhelyezhetik adományaikat a templom perselyében vagy leadhatják az irodában. Az evangelizációs hét programja: hétfőtől péntekig 10–16 óráig foglalkozások; szombaton kirándulás; vasárnap 10.30-tól hálaadó szentmise. Várják a plébánia nagyobb hittanos gyerekeit és ifjúságát, hogy segítségükre legyenek a kicsiknek.

Románnyelv-tábor

A tavaly ősszel Sepsiszentgyörgyön indult CoRepeta Nyelviskola azoknak szól, akik románnyelv-tudásukat gyarapítani kívánják. Az elemistáknak és 5–6. osztályosoknak napközis táborokat, a nagyobb gimnazistáknak és középiskolásoknak korosztályos csoportokban intenzív tanfolyamokat tartanak. A kommunikációt előnyben részesítő oktatás nem a tananyagból indul ki, hanem a hétköznapi szókincset bővíti, gyakoroltatja, így próbálja egy szinttel feljebb emelni a nyelvtudást. A nyáron eddig több mint hetvenen ismerkedtek a román, illetve az angol nyelv használhatóságának rejtelmeivel. Augusztus 19-étől még egy-egy korosztályos csoport indul ebből a célból. Érdeklődni a 0771 517 183-as telefonon. (877)

Megjelent

A Korunk augusztusi számának témája: modern klasszikusok. A felvilágosodás nagy műveit újraolvasó, újraértelmező tanulmányokat tartalmaz a lapszám, felelevenítve a jelen életkörülményeit, szellemi konstrukcióját kimunkáló nagy gondolkodók hagyatékát. Milyen klasszikus filozófiai és tudományos műveken alapszik a modernitás kulturális építménye? Milyen aktuális üzenete van számunkra az alapszövegeknek? Melyek voltak azok a művek, amelyek eseményszámba menő megjelenése hosszú időre meghatározta a modern gondolkodást? Válaszolván ezekre a kérdésekre, a tematikus lapszám a modern nyugati gondolkodás egy lehetséges „kánonját” állítja össze azokból a munkákból, amelyek nélkül a 21. század és a modernitás elképzelhetetlen lenne, vagy legalábbis egészen másként festene. A tartalomból: Farkas Katalin: Descartes és az emberi elme természete; Zemplén Gábor: Az isteni Newton Izsák; Pete Krisztián: George Berkeley: immaterializmussal a józan észért; Pavlovits Tamás: Modern klasszikusok – Spinoza; Rózsa Erzsébet: Hegel Európáról; Szelényi Iván: Marx útja a kritikai kritikától a tudományos marxizmusig; Kontler László: Locke értekezése a polgári kormányzatról: egy megfontolt felforgató.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 18. szám alatti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Ma és szerdán aszfaltozási munkálatokra kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Stadion utcát a Múzsák sétánnyal összekötő szakaszon, beleértve a Váradi József Általános Iskola mögötti és a 3-as tömbház előtti parkolót is. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az említett helyeken.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna Megyei Prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

ÁRAMSZÜNET. Zágonban augusztus 8-án, csütörtökön 8.30–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Sepsibükszádon, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn a feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

KÖZSZÁLLÍTÁS. A Multitrans Rt. értesíti az utasokat, hogy a székelyföldi kerékpáros körverseny miatt augusztus 7-én, szerdán 17–19.15 óráig, illetve augusztus 8-án, csütörtökön 10.50–11.30 óráig szünetel a sepsiszentgyörgyi közszállítás.

CARITAS – CSÍKOS, PÖTTYÖS, KOCKÁS GYERMEKEK HETE. A Gyulafehérvári Caritas játékos fejlesztőfoglalkozásra vár 7–9 éves gyermekeket. A tevékenység augusztus 9-ig, péntekig zajlik naponta 10–14 óráig a Caritas sepsiszentgyörgyi székhelyén (Kós Károly út 11. szám). A részvétel ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a 0736 609 531-es telefonszámon lehet.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától step­aerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET értesíti azokat a tagokat, akik a budapesti kirándulásra iratkoztak, hogy augusztus 10-én, szombaton 11 órakor jelentkezzenek a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Háznál egy utolsó megbeszélésre.