Négy év után folytatják az utcajavítást

A Május 1. és a Borvíz utcát összekötő kisebb utcák felújítását ugyanis már évekkel ezelőtt elkezdték, bizonyos munkálatokat – csatornázást, ivóvíz- és gázvezeték stb. lefektetését – el is végeztek, a befejezés azonban elmaradt. A lakókat főként a Debren-patakon átvezető pallók állapota zavarja – a Malomgát utcában az egyik oldalon az időseknek, babakocsisoknak nehéz lekászálódni róla, itt-ott lyukas is már a régi fémszerkezet –, de arra is kíváncsiak, hogy mikor fognak aszfalton járni, ingatlanadójuk szerint ugyanis a város legmagasabb besorolású övezetében laknak.

Az elmaradt aszfaltozásról Antal Árpád elmondta: a Malomgát, a Gát és az Irinyi János utca korszerűsítését ugyanabból az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (BERD) felvett hitelből akarták kifizetni, amiből a Borvíz utcát is, ám az Országos Korrupcióellenes Ügyészség egy számvevőszéki ellenőrzés nyomán vizsgálatot indított, és emiatt 2015-ben minden olyan munkálat leállt, amit ebből a keretből kellett volna megvalósítani.

A vizsgálatot 41 hónap után, az idén júliusban zárták le, törvényszegést nem találtak, a megkezdett munkát tehát be fogják fejezni. A korszerűsítési dokumentációk megvannak, ezeket frissíteni kell – közben sok minden, például a minimálbér is megváltozott –, az új számokat a helyi tanácsnak is el kell fogadnia, és ha ez is megtörténik, meg lehet hirdetni a kivitelezési versenytárgyalást – magyarázta az elöljáró, aki szerint a papírmunka már az idén lezongorázható, és ha minden jól megy, jövőben sor kerülhet az aszfaltozásra is.

A közelben levő Őrkő utcáról sem feledkeztek meg, ott a gázvállalatnak van még szerelni valója, de ha befejezik, azt is leaszfaltozzák, nem lesz több köves, poros utca azon a környéken.