Költségvetés-kiigazítást ígérnek

Eltérően attól, ami a médiában az elmúlt napokban megjelent, a költségvetés-kiigazítás pozitív lesz, azaz minden olyan minisztérium, amelynek fontos beruházási tervei vannak, de nemcsak, megkapja a szükséges összeget, hogy az év végéig meg is valósítsa azokat – nyilatkozta a pénzügyminiszter. Teodorovici szerint a helyi önkormányzatok is kapnak pénzt, és az összegeket a beruházási projektek függvényében utalja ki a kormány. Megerősítette továbbá, hogy szeptember elsejétől nőnek a nyugdíjak, az ehhez szükséges pénzösszeg pedig szerepelt az eredeti büdzsében. Bejelentette ugyanakkor azt is, hogy az átláthatóság érdekében szándékában áll már szeptemberben közzétenni a 2020-as költségvetés-tervezetet.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) ellenzi a büdzsé-kiigazítás tervezetét, és azt kéri a kormánytól, hogy ne vegyen el az egészségügynek, oktatásnak vagy szállításnak eredetileg kiutalt keretből.

„Dăncilă és Teodorovici meglátásában a költségvetés-kiigazítás kevesebb elkölthető pénzt jelent az iskolákra, kórházakra és autópályákra. Teljességgel felelőtlennek kell lenned ahhoz, hogy a román állam legsebezhetőbb területeitől pénzt vonjál meg. Cinizmusról és az adófizetők iránti megvetésről árulkodik, amikor egy olyan országban, amelyben nincs európai standardoknak megfelelő, égési sérülteket ellátó kórház, pénzt veszel el az egészségügytől, ahol az iskolát idő előtt elhagyó gyerekek száma emelkedőben van, pénzt vonsz meg az oktatástól, abban az országban, amely az EU-ban a legkevesebb sztrádával rendelkezik, összegeket veszel el a szállítástól” – szögezte le Facebook-bejegyzésében a szövetség. Az alakulat képviselői felróják ugyanakkor Răzvan Cuc szállítási miniszternek, hogy kevesebb mint egyharmadát költötte el a tárcának kiutalt büdzséből, miközben románok tízezrei veszítik életüket a minden kritikán aluli állapotban levő közutak miatt.

Az MRSZ kifogásolja azt is, hogy Eugen Teodorovici pénzügyminiszter nem akarja közzétenni a költségvetés-kiigazítás tervezetét, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége pedig „tett egy lépést hátrafelé” és nem hajlandó felelősséget vállalni a tervezetért. „Mindezekért az MRSZ határozottan ellenzi a költségvetés-kiigazítás tervezetét és felszólítja a Dăncilă-kormányt, tegyen bizonyságot felelősségről, és ne vonja el a pénzt az életbevágóan fontos területektől, melyektől az állampolgárok és a román állam fenntartható fejlődése függ.”