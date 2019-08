Aszfaltburkolat kerül a „senki földjére”

Azóta a lemhényi községháza minden évben tört kővel tölti fel az útszakaszt, ahol a tíz kilométeres úttal is problémák vannak a fás kocsik miatt, ezért a kézdialmási polgármesteri hivatal télen és tavasszal öt hétre leállította a teherforgalmat, hogy óvja az utat. “Amikor az utat tervezték, azokat a súlynormákat vették figyelembe, amelyek 1999-ben voltak érvényben, 2012-ben ez megváltozott, a tehergépkocsik nagyobb súlyt is szállíthatnak. Mi táblákat tettünk ki, egyebet nem tehettünk, hiszen törvény szerint erdei úton most nagyobb súllyal is mehetnek az autók” – mondta el Molnár István községmenedzser.

Molnár Barna, Lemhény megbízott polgármestere jó hírrel szolgált. Elmondása szerint, ha megkésve is, de úgy néz ki, hogy a „senki földjével” előbbre jutottak, a geofúrás és a tervezés is megtörtént, a szükséges pénzt a megyei önkormányzat biztosítja, a kérdés az, hogy kapnak-e kivitelezőt, aki még idén el tudja végezni a munkálatot.