Két napig mulatott Bardoc

Az elmúlt évek szokásához híven a Bardoc Napok első eseménye az állatkiállítás volt. Mivel büszke állattulajdonosból akadt jó néhány, volt megnézni, megcsodálni való állat éppen elég: kis kutya és nagy kutya, kicsinosított ló és szarvasmarha is.

A hagyomány részét képezi a faluból elszármazott, Kovásznán sikeres polgármesterre, Lőrincz Zsigmondra való emlékezés, illetve a róla elnevezett öregfiúk-kupa megszervezése.

A kulturális műsorban fellépett a Dobó, a Hajnalcsillag és a Kormos néptánccsoport, Kolumbán Sanyika gitáron játszott és énekelt, az este a baróti Deep Height rockegyüttesé volt, majd az utcabáli muzsikáért Jocó felelt.

A vasárnap délutáni programot a baróti Mozaik tánccsoport indította, majd a Csodacsapat, Bogyor Dani, Tókos Kincső, a Roby Köszi Köszi Band következett és a Party szerviz játéka zárta az estet.

Vasárnap az istentisztelet után került sor a ravatalozó átadására, ahol Balázsi Zoltán református lelkész mondott áldást. A sepsiszentgyörgyi ATT Studió által tervezett épületet a Baumeister Kft. építette, költségeit pedig teljes egészében a helyi tanács állta. Sokat tett a református egyház is, amely a ravatalozó berendezésének a költségeit teremtette elő, a közbirtokosság pedig a kerítés- és kapuállítást vállalta magára. Balázsi Dénes polgármester kérdésünkre elmondta, elkészült az olaszteleki ravatalozó is, melyet hétvégén adnak át, s hamarosan hasonló beruházás veszi kezdetét Székely­száldoboson is.