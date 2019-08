Bár érdeklődnek a külföldi munkahelyek iránt, a háromszéki állástalanok zöme iskolázottság, nyelvismeret hiányában nem élhet a hasonló lehetőségekkel. A megyei munkaerő-elhelyezési ügynökségnél 16 olyan álláskereső jelentkezett, akik elfogadnák a határon túli ajánlatokat is. Az EURES-hálózatban közel 300 szabad, uniós országban elfoglalható állásra lehet pályázni, sok esetben azonban – egyebek mellett – elvárás a nyelvismeret.

Főként azon tevékenységek esetében kötik ehhez a feltételhez a munkavállalást, ahol a szakismeret, bizonyos fokú képzettség és felkészülés is fontos – mondta el lapunk érdeklődésére Kelemen Tibor. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője szerint az egyszerűbb munkavégzéshez, kétkezi munkára általában nyelvismeret nélkül is alkalmaznak, ám azok, akik ilyen típusú munkát keresnek, általában nem is regisztrálnak vagy maguk keresnek elhelyezkedési lehetőséget a határon túl, s beszerzik azokat az iratokat, melyek igazolják, hogy itthon nem foglalkoztatottak.

Az Eures révén Hollandiába főként mezőgazdaságba keresnek akár szakképzetlen jelentkezőket is – több mint félszáz főt –, jobbára virágkertészeti és melegházi munkára. Németországba ezzel szemben többnyire szakmunkásokat toboroznak: villanyszerelőket, szakácsokat, építkezésben jártas munkaerőt, szoftverfejlesztőket és IT-szakembereket, lakatosokat, idősgondozókat, valamint asztalosokat. Ausztriában bútorgyártáshoz keresnek munkásokat, Norvégiában autóiparban és vendéglátásban alkalmaznak, míg Szlovákiában üveggyártáshoz toboroznak dolgozókat. Spanyol foglalkoztatók mechanikai és elektromos berendezések karbantartásához, finn vállalkozók állványozáshoz, magyarországi munkaadók hegesztőket, valamint fémszerkezetek össze­állítására keresnek munkaerőt. Az ajánlatokról további tudnivalókkal a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal sepsiszentgyörgyi székhelyén szolgálnak, ahol regisztrálni is lehet annak érdekében, hogy az érdeklődők naprakész tájékoztatót kapjanak az EURES-hálózatban meghirdetett állásokról, lehetőségekről.

Háromszéken június végén 2600 állástalant jegyzett a szakhivatal, zömében (közel 1200-an) a 30–49 év közötti korcsoportba tartoznak, a 25 évnél fiatalabbak száma közel félezer. A regisztrált munkanélküliek 57 százaléka iskolázatlan vagy csak az elemi osztályokat végezte el.