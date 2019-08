A pár percre megforduló epizodista is remek, csak a színészekért már érdemes követni az adót. Ennyi. Láttam én is elég akciófilmet, bár sosem rajongtam értük, de manapság tudatosabban kerülöm ezeket. Már az első tíz percben harminc hulla hever szanaszét, még mindig lőnek, és csak ezután indul be az igazi történet. Mert az első tíz perc csak „prológus” a továbbiakhoz, amikor is a kaszkadőröknek és pirotechnikusoknak van munkájuk elég, és eszméletlen mennyiségű piros festék fogy. (Tarantinonál is megesik, de az más tál tészta.)

Szóval így állok én a tévével. Amit tudnom kell, az eljut hozzám az újságból, internetről, mert mégiscsak illik valamennyire képben lenni, hogy mi zajlik körülöttem és a nagyvilágban. Nincs türelmem tévézni, de lehet, hogy egyszerűen csak óvom magam. A legvadabb akció- (vagy akár horror) filmen túltesz az, amit a híradók nyomnak, arról nem beszélve, hogy miként teszik. Nem az érdektelenség, érzéketlenség vezérel, nem struccpolitika ez nálam, csak egyszerűen próbálom kímélni magam a mindenhonnan rám (is) zúduló mindenféle negatív információtól. Történnek azért jó dolgok is, nem csak borzalmakkal teli ez a világ, de valahogy azok nem túl érdekfeszítőek, izgalmasak, vagy ki tudja miért, nehezebben jutnak el az emberhez. Aki mintha le (el, meg) lenne vadulva. Szinte mazochista módon szívja magába a mindenhonnan feléje irányuló rosszat. Minek is?

Megrémít, felháborít, szomorúvá tesz engem is nagyon sok minden, de a megoldás nem nálam van. Bármennyire is változtatnék sok mindenen, nem tudok, tehetetlen vagyok. Nem akarom, nem tudom cipelni a világ összes terhét. És főképp, nem vagyok hajlandó elfogadni azt a hatásvadász csomagolást, amiben elém akarják nyomni folyton a már önmagában eléggé megrázó rosszat. Így hát védekezem. Cenzúrázok, kivédek, nem engedek magamhoz közel bármit, bárhogyan. Szükségem van a jó energiákra, az életkedvemre, a (minimális) tisztánlátásomra, mert lehet, hogy van még pár dolog, amit el kell végeznem. A nagy, világrengető, megváltó munkákhoz én kicsi vagyok, de akadhat egyéb, amiben egy pöccentésnyit én is mozdíthatok. Úgyhogy megpróbálok vigyázni magamra. Például kerülöm az „energiavámpírokat”, ha kiszúrom őket, eszeveszetten menekülök.

És már csak hellyel-közzel tévézek.