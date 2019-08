Afrikai menekültek csónakkal keltek át a tengeren

Következő írásunk

A török hadsereg be fog vonulni Északkelet-Szíriába, az Eufrátesz folyótól keletre eső területre, amelyet az Ankara által terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia tart ellenőrzése alatt – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Jelezte, hogy erről már tájékoztatták Washingtont és Moszkvát is. Hozzátette: Törökország nem maradhat csendben, miközben az YPG belövéseivel megsérti a török–szíriai határt.