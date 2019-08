Szintén Sepsiszentgyörgyről rajtol csütörtökön a verseny első szakasza 10.50–11.30 óráig, majd – több háromszéki települést érintve – a versenyzők 16–16.30 óra között érkeznek vissza a városba.

A verseny akadálymentes és biztonságos lebonyolítása érdekében a térképen pirossal jelzett útvonalon teljes útlezárásra kerül sor az említett időszakban. Az útlezárás tiszteletben tartására a Helyi Rendőrség munkatársai ügyelnek. A szervezők és a hivatásos kerékpározók egyaránt számítanak a lakosok érdeklődésére és támogatására, valamint megértésüket kérik a megfelelő lebonyolítás érdekében elkerülhetetlen útlezárás miatt.

A székelyföldi kerékpáros körverseny miatt ma 17–19.15 óráig, illetve csütörtökön 10.50–11.30 óráig szünetel a sepsiszentgyörgyi közszállítás – közölte a Multitrans Rt.

Játssz a figurával!

Augusztus 13-áig lehet jelentkezni a Játssz a figurával! – VI. Erdélyi legényes- és verbunkversenyre. A Vásárhelyi Forgatag részeként megszervezett verseny célja segítséget nyújtani a legényes és verbunk tánc minél magasabb színvonalú elsajátításában, ugyanakkor lehetőséget biztosítani a táncosoknak a megmérettetésre is. A nevezés ingyenes. Idén két kategóriában lehet jelentkezni: ifjúsági és felnőtt. A verseny két részből áll: 1. Kötelező tánc bemutatása: Id. Lőrinc Lajos korondi adatközlő tánca a felnőtt kategóriában; Csombor Endre makfalvi adatközlő tánca az ifi kategóriában. 2. Szabad tánc bemutatása: a versenyző szabadon építkezhet (legtöbb 2 perces időtartamban) más sóvidéki adatközlő verbunkjából is, a táncfolyamatok építkezési elveinek megfelelő újraalkotásával és az adatközlő megnevezésével. A szervezők a regisztrációt követően segédanyagokat biztosítanak a versenyzőknek. A hatodik Erdélyi legényes- és verbunkversenyre augusztus 31-én 17 órától kerül sor Marosvásárhelyen a Maros Művészegyüttes termében. Nevezni a jatsszafiguraval@gmail.com e-mail-címen vagy a 0751 013 707-es telefonszámon lehet. A több száz lejes összdíjazású megmérettetésen a táncosokat öttagú szakmai bizottság értékeli.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; 16.45-től A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 18.45-től Határeset – svéd–dán romantikus dráma, fantasy, román felirattal; 20.45-től A Szent és a Farkas – német–francia dráma, román felirattal; 21 órától Pompon Klub – angol vígjáték, magyarul beszélő.

Radió

A MÁRIA RÁDIÓ mai adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária rádió­val!, 9-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12.15-től déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

ÚTLEZÁRÁS. Ma aszfaltozási munkálatokra kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Stadion utcát a Múzsák sétánnyal összekötő szakaszon, beleértve a Váradi József Általános Iskola mögötti és a 3-as tömbház előtti parkolót is. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a lakók figyelmét, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az említett helyeken.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Ma 10 órától a Kovászna Megyei Prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Málnáson és Málnásfürdőn, csütörtökön Bodokon a feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

SZÚNYOGIRTÁS. Kézdivásár­helyen ma szúnyogirtást végeznek. A szúnyogirtó szer hatása az első 24 órában jelentkezik intenzíven, ezért a város önkormányzata kéri a szülőket, hogy a kisgyerekeket ebben az időszakban tartsák távol a zöldövezetektől. Ugyanakkor felhívja a méhészek figyelmét, hogy a használt szer a méhek számára is káros hatású, ezért a jelzett időszakban ne engedjék ki azokat. Az időjárási viszonyok függvényében a program változhat.

ÁRAMSZÜNET. Zágonban csütörtökön 8.30–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órára várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

TAGDÍJFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban.

Ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Bikfalván a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Aki Háromszéken szeretné beadni kérelmét anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8-16, pénteken pedig 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve a baróti irodáját (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0734 640 118).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 18. szám alatti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségén július 29. – augusztus 5. között 793 esetet láttak el, 174 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel kilenc személyt fogadtak, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel hat személy jelentkezett. Tizennégyen szorultak ellátásra, miután többet ittak a kelleténél. Tizenhárom személy kereste fel a sürgősséget kullancscsípés miatt. 237 személy belgyógyászati pa­nasszal jelentkezett, 58-an ideggyógyászati, 120-an ortopédiai gondokkal, 83 betegen sebészeti beavatkozást hajtottak végre. Szív- és érrendszeri panaszokkal 43-an, nőgyógyászatiakkal 42-en, pszichiátriaival 67-en jelentkeztek, 143 esetben gyermekgyógyászati panaszokkal keresték fel a sürgősséget. Ez idő alatt a kórházban 10 lány és 13 fiú jött a világra.