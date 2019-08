Az ügy nagyon hasonlít a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a Maros megyei Bánffy-erdők visszaállamosítására. Keddenmár nem halasztottak, hanem végleges ítéletet hirdettek: a pert alapfokú tárgyalásra visszahelyezték a kézdivásárhelyi bíróságra. A taláros testület teljesen figyelmen kívül hagyta dr. Laczkó-Dávid Géza, a közbirtokosság ügyvédje többszöri érvelését arról, hogy a per milliós nagyságrendről szól, ezzel szemben a kézdivásárhelyi bíróság hatásköre csak a 200 ezer lejes felső határig terjed, ezért azt kérte, hogy az ügyet alapfokon a megyei törvényszék és ne a kézdivásárhelyi bíróság tárgyalja le.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy 2016 októberében egy feljelentés nyomán a megyei rendőrség gazdasági osztálya vizsgálatot indított az ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesületénél, majd az erdő- és pénzügyőrség is vizsgálódni kezdett. Az ellenőrzés közel egy évig tartott, de nem találtak semmiféle rendellenességet, így lezárták a kivizsgálást. A mai napig nem derült ki, hogy ki(k) volt(ak) a névtelen ozsdolai feljelentő(k). A román állam a pénzügyminisztériumon keresztül a levéltárakban kezdett kutatni, beszerezni okiratokat, amelyekhez ők hozzáfértek, de a közbirtokosság nem kapta kézhez, amikor bizonyítékokat gyűjtött annak érdekében, hogy visszaigényeljék elkobzott erdőjussukat. A Lárosnak (csak) telekkönyve van az egykori 4750 hektár erdőről, amelynek negyven százalékára 1998–2000-ben Vrancea megye tette rá a kezét.

Mint már hírül adtuk, az alapfokú tárgyalás a Kézdivásárhelyi Bíróságon kezdődött el – az első tárgyaláskor, idén április 2-án az ozsdolai közbirtokossági tagok a bíróság épülete előtt tiltakozó táblákkal jelentek meg. Akkor a közbirtokosságot képviselő dr. Laczkó-Dávid Géza ügyvédnek sikerült elérnie, hogy a pert áthelyezzék a Kovászna Megyei Törvényszékre, ahol május 2-án a 2018/322/2462-es számmal iktatták, s az első tárgyalást május 23-ára tűzték ki. A tárgyaláson a felperes ügyvédje azzal a kéréssel állt elő, hogy a pert helyezzék vissza a Kézdivásárhelyi Bíróságra. Érdemben nem tárgyaltak semmiről, csupán az áthelyezés került szóba, az, hogy a megyei törvényszéken marad az ügy, vagy visszahelyezik a Kézdivásárhelyi Bíróságra. Május 30-án született végleges döntés a Kovászna Megyei Törvényszéken a felperesként a román államot képviselő pénzügyminisztérium és az alperesként szereplő ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesülete, az ozsdolai és a megyei földosztó bizottság közötti perben, hogy a brassói táblabíróságnak kellett eldöntenie: a Kézdivásárhelyi Bíróság vagy a megyei törvényszék illetékes-e alapfokon letárgyalni az ügyet és ítéletet hozni.

A román állam a pénzügyminisztériumon keresztül arra hivatkozva szándékszik érvényteleníteni az ozsdolaiak birtokleveleit, hogy az állam az 1921-es földreform végrehajtása során, 1923-ban és 1924-ben anyagi kártérítés ellenében sajátította ki az erdőket. Csakhogy figyelmen kívül hagyják, hogy a két világháború közötti időszakban a közbirtokosság perelt a kisajátítás ellen, és 1934-ben a brassói táblabíróság nekik adott igazat: elismerte, hogy kicsi volt az az összeg, amelyet az állam kárpótlásként az ozsdolaiaknak felajánlott. Létezik egy brassói táblabírósági végzés, amelyben az áll, hogy a közbirtokosság nem volt megelégedve a felajánlott összeggel, és a táblabíróság jóváhagyta a keresetüket, hogy az állam egészítse ki a felajánlott összeget – de ezzel meg is szakadt a folyamat, semmiféle olyan irat nem került elő, amely azt bizonyítaná, hogy a közbirtokossági tagok pénzt kaptak volna. Akkori pénzben közel 12 millió régi román lejről van szó, amely hatalmas összeg volt annak idején. Az ozsdolaiak erdejét a román állam a község javára próbálta kisajátítani, de a szóban forgó erdő soha nem került be Ozsdola vagyonleltárába, és a telekkönyvbe sem iktatták a település vagy az állam tulajdonjogát, a telekkönyvben egyetlen tulajdonosként a közbirtokosság szerepel. Az 1948-as államosításkor a közbirtokosságtól tulajdonították el az erdőket, és egy 1951-ben készített és az ozsdolai közbirtokosság által beszerzett üzemtervben is az áll, hogy az ozsdolai erdőket a közbirtokosságtól vették el.