Zabolán ismét a táncé a főszerep

Mátyás Szabolcs, a tábor főszervezője lapunknak elmondta, hogy a hivatalos regisztráció ugyan hétfőn zajlott, de később is érkeznek még vendégek a hét során, így összesen 150–200 személyre számítanak a helyi érdeklődőkön kívül. Mint kifejtette, a részvétel általában attól is függ, hogy milyen táncokat oktatnak, de az egyértelműen látszik, hogy évről évre egyre többen érdeklődnek, és egyre több nagyvárosból érkeznek fiatalok a zabolai táborba. Idén többek közt csíkszeredai, székelyudvarhelyi, kolozsvári vendégeik vannak, de a korábbi évekhez hasonlóan többen ér­keztek Magyarországról, és holland résztvevőkre is számítanak.

A tábor zenei felelősei: az Üsztürü zenekar, Ábri Béla és zenekara, Dezső Attila és barátai, valamint a magyarlapádi Oniga András és barátai. A haladókat Tőkés Zsolt és Edit szucsági táncokra tanítja, a kezdők Both Lászlótól és Temérdek Friderikától györgyfalvi tánclépéseket sajátíthatnak el, a középhaladók pedig az inaktelki táncokban képezhetik magukat Fülöp Csaba és Kovács Bernadett irányításával. A gyerekekkel Ádám Rebeka foglalkozik, népdalokat pedig Nyitrai Mariannától tanulhatnak az érdeklődők. A hegedűtanár Moldován Horváth István, a brácsatanár Szász József Árpád, a bőgőtanár pedig Szász Lőrinc.

A zabolai népzene- és néptánctábor 2012-ben indult azzal a céllal, hogy a zabolai Gyöngyharmat Táncegyüttesnek, a környékbeli hagyományőrző és amatőr tánccsoportoknak, valamint a népzene és néptánc iránt érdeklődő más fiataloknak is tanulási, továbbtanulási lehetőséget biztosítson. Roy-Chowdhury Gergely szellemi-anyagi támogatásával az első években a Gyöngyharmat Néptánc Egyesület szervezte a tábort, pár éve azonban teljes egészében átvállalta ezt a munkát a Roy Chowdhury-Mikes Alapítvány.

Mátyás Szabolcs hangsúlyozta: a tánc­oktatáson csak azok vehetnek részt, akik bejelentkeztek a táborba, az esti táncházakra viszont mindenkit szeretettel várnak. Hétfőn a zabolai központi kultúr­házban Kolozsból érkezett adatközlő zenészek közreműködésével szólt a kalotaszegi talpalávaló, tegnap a II. számú kultúrházban, ma a Csángó Néprajzi Múzeumban, csütörtökön a Mikes-kastélyban, pénteken Székelytamásfalván zajlik a mulatozás, szombat este pedig ismét a zabolai köz­ponti kultúrházban tartják a gálát.