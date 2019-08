A nagyobb esők után vízzel kevert szenny­lében úszó pincékről lapunk július 25-ei számában írtunk. Akkor már az ötödik fertőző áradattal küzdöttek a lakók, utána pedig jött még kettő, amikor csak 20–30 centiméternyit emelkedett, s egy nagyobb, amikor augusztus 1-jén szinte a lépcsőházig feljött a lé. Incze Ibolya beszámolója szerint a városi közüzemek kiküldött munkatársai akkor sem akarták elhinni, hogy hol tör be a víz, amikor már több lakó is egybehangzóan ugyanarra a helyre mutatott.

Közben – még a legutóbbi ázások előtt – a lakótársulás megbízásából kitakarították az alagsort: két konténer szenny­iszapot és egy konténer kacatot hordtak ki, utána pedig klórmésszel fertőtlenítettek is, ami Bodosi Zoltán lakótársulási gondnok közlése szerint összesen 6653 lejbe került (1800 lejt fizettek csak a konténerekért). És részben hiábavaló munkálatnak bizonyult, mert minden további esőzéskor újra feltelt a műszaki alagsor és a pince.

Megoldás pedig továbbra sem volt. A közüzemektől augusztus elsején, a katasztrófanapon, ahogy egy lakó nevezte, ugyan kijött egy csapat – ezúttal magas horgászcsizma is volt náluk –, amely le akarta ütni a szennycsatorna könyökét, hogy az ár elfolyjon. Már nem tudtak bemenni, de a lakók is ellenezték a megoldást, mondván: elég volt, nem kérnek többet sem a saját, sem a más szennylevéből. Augusztus elsején már 1 méter 25 centiméteren állt a víz, s készült kiönteni a lépcsőházba, amikor egy első emeleti lakó hívta a 112-es segélyszámot, ezúttal a tűzoltók jöttek is (néhány hete ők is elutasították a közbelépést), és a két lépcsőház alagsorából délelőtt 11-től este nyolcig mintegy 700–800 köbméter szennyvizet szivattyúztak ki.

A lakók ekkor végső elkeseredésükben Antal Árpád polgármestert is megkeresték. Az elöljáró lapunk érdeklődésére elmondta: egy régi csatorna átszakadása okozhatja a bajt, ám ez a papíron nem is létező vezeték nincs sem a városi közüzemek, sem más tulajdonában, illetve kezelésében. Ettől függetlenül a vízbetörésre a közüzemeknek kell megtalálniuk a megoldást – jelentette ki. Hozzátette: városszerte sok ismeretlen vezeték fut a föld alatt, ezek véletlenszerűen kerülnek elő, leginkább az utcák korszerűsítésekor, átfogó térkép azonban sehol sincs róluk.

Augusztus 2-án, pénteken a közüzemektől Kozsokár Attila megbízott igazgató, Butyka Elemér üzemeltetési igazgató és Péterfi Attila csoportvezető helyszínelt az 1-es tömbháznál, s bár lemenni nem tudtak, a magukkal vitt térképen bejelölték az alagsori vízbetörés helyét.

A hétfőn kiásott vezeték egy régi vízelvezető (drénezési) rendszer része – állítja Bodosi Zoltán lakótársulási gondnok, akinek két régi lakó is elmondta, hogy a hetvenes évek elején (amikor odaköltöztek) is volt víz a pincében, de akkor a mai egyetem helyén székelő építkezési vállalat a panaszokra reagálva elzárta a lefolyást, és így maradt évtizedeken át száraz az alagsor. Nemrég azonban a focipálya és a stadion körül drénezési munkálatokat végeztek (kellett, mert állt a víz a pályákon), és valószínű, hogy – véletlenül vagy sem – a régi rendszerbe kötötték vissza a lefolyó vizet. Most már a vezeték – a tömbház mögött – megkerült, az a feladat, hogy az alagsorral való kapcsolatát megszüntessék – magyarázta. Marad azonban a kérdés, hogy ki fogja mindezt kifizetni, mert a lakók már a takarítási költséget sem akarják, hiszen nem az ő hibájukból szennyeződött be a pince, sőt, nekik is sok mindenük kárba veszett, télire eltett élelmiszerektől bútorokig. A közüzemek sem fizethetnek, ha nem az övék a vezeték, így valószínűleg perre kerül a dolog...

A vezeték ugyan megvan, de még nem tudni, honnan jön, hova tart és mi folyik benne – közölte érdeklődésünkre Kozsokár Attila, aki nemrég vette át a Közüzemek vezetését, miután elődje, Fejér Sándor vissza­vonult. Kozsokár elmondta: az ázás oka még mindig nem ismert, mert a gödör azonnal feltelt vízzel, ahogy kiásták. Azt előbb ki kell szivattyúzni, utána pedig fel kell deríteni, hogy honnan ered a víz, amely egyenesen az 1-es tömbháznak tart. Elzárni az útját nem lehet, mert akkor más tömbházban törhet fel, azt a lehetőséget viszont fontolóra veszik, hogy egy meglévő akna felé kanyarítva csatlakoztassák az általuk működtetett hálózathoz, habár ez nem egyszerű és főként nem gyors megoldás, mert különféle jóváhagyásokhoz kötött. Egyelőre azt tervezik, hogy videokamerával próbálják kikutatni a víz forrását.

A megbízott igazgató közölte: a saját hálózatukat már végigkutatták, és ott semmiféle rendellenességet nem találtak, számukra is rejtély ennek a régi – talán 1968-ban lefektetett, semmilyen térképen nem szereplő – vezetéknek a felbukkanása, és az is, hogy mitől aktiválódott. Lehet, hogy valaki valahol rácsatlakozott, de erre nézve sincs támpontjuk, mert a bekötések engedélykötelesek, és azon a környéken senki nem kérte a beleegyezésüket.

Pillanatnyilag tehát a már minden esőtől rettegő tömbházlakóknak csak annyit tudnak mondani, hogy keresik a megoldást.