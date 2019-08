Előző írásunk

Nevetséges, szappanoperába illő és groteszk mindaz, ami a Craiova–Budapest Honvéd Európa-liga-selejtező körül kialakult. Bár a román szurkolók okoztak felfordulást a pályára dobott hanggránáttal, csavarokkal, öngyújtókkal, és emellett még a magyarokat is gyalázták, az Európai Labdarúgó-szövetség mégis úgy véli, mindez nem ok arra, hogy a román csapatot kizárják a nemzetközi kupából. Az etikai és fegyelmi bizottság némi pénzbüntetéssel és három zárt kapus mérkőzéssel „büntetett”, ráadásként még a magyar együttes ellen is eljárást indított.