Idén is főszerepet kapnak a történelmi, nemzetpolitikai, közéleti kérdések, de hagyományőrzéssel, néprajzzal kapcsolatos programpontok is színesítik az Erdélyi Magyar Ifjak által tizenötödik alkalommal megszervezett, Gyergyószentmiklós közelében ma induló tábort. A mostani rendezvény egyik különlegessége, hogy Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is jelen lesz.