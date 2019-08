Rajtol az EMI-tábor

Idén is főszerepet kapnak a történelmi, nemzetpolitikai, közéleti kérdések, de hagyományőrzéssel, néprajzzal kapcsolatos programpontok is színesítik az Erdélyi Magyar Ifjak által tizenötödik alkalommal megszervezett, Gyergyószentmiklós közelében ma induló tábort. A mostani rendezvény egyik különlegessége, hogy Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is jelen lesz.

A szervezők közlése szerint a rendezvény központi helyszíne ez alkalommal is az Előadótér, ahol tematikus sátrakban megszervezett előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken és vitákon vehetnek részt az érdeklődők. A programban ez alkalommal is történelemmel, kultúrával és nemzetpolitikai kérdésekkel foglalkozó előadásokat hallgathatnak meg a táborozók. Az előző évekhez hasonlóan mások mellett Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, Raffay Ernő történész, Babucs Zoltán hadtörténész olyan kulcsfontosságú történelmi eseményekre világít rá, amelyek sorsdöntőnek bizonyultak a magyarság történelmében. Kövér László augusztus 10-én, szombaton 16 órától vesz részt a Magyar nemzetstratégia Erdélyben és a Kárpát-medencében címet viselő beszélgetésen. A meghívottak között szerepel továbbá Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, valamint Boldog István országgyűlési képviselő.

A magyar mondákkal, néphagyományokkal és kultúrával kapcsolatos előadások, valamint különböző hagyományőrző (egyebek mellett harcászati és sztyeppei életet bemutató) tevékenységek sem hiányoznak a programból.

A tábor szellemiségéhez híven a résztvevők előadások és beszélgetések, viták keretében próbálják feldolgozni az elmúlt év legfontosabb nemzetpolitikai történéseit, fejleményeit. Szó lesz Beke István és Szőcs Zoltán ügyéről, az úzvölgyi katonatemető körül történtekről, az autonómiáért folytatott harc helyzetéről, a székelyföldi önkormányzati vezetőket érő támadásokról, valamint a kisebbségi jogok érvényesítésének lehetőségeiről. Az utolsó nap is kínál egy különlegességet, éspedig az Erdélyi Nemzeti Kerekasztal nevet viselő beszélgetést, ahová a szervezők korábbi közlése szerint pártállástól függetlenül számítanak a közszereplők részvételére.

A szervezők szerint ez alkalommal is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a fiatalság érdeklődését is felkeltsék az előadások és beszélgetések iránt, ezért az elhangzottakhoz kapcsolódó vetélkedők és kvízek ösztönzik majd őket a részvételre. A gyerekeket is színes programokkal várják a mesemondástól a mondókázáson, kincskeresésen keresztül egészen a kézműves-foglalkozásokig. A napközbeni programokat borkóstolók zárják, az esti kikapcsolódást pedig koncertek, táncházak és bulik biztosítják.