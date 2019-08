A tanügy az egyik vesztes

A pénzügyminisztérium szerint biztosítottak a már megkezdett beruházásokra elkülönített összegek, viszont csökkentik a keretet azon intézmények esetében, amelyek nem használták fel kellő arányban a számukra kiutalt összeget. Az oktatási tárca költségvetését így várhatóan 1,03 milliárd lejjel, az európai alapokért felelős minisztériumét 681,9 millió lejjel, a kutatási tárca büdzséjét pedig 369,1 millió lejjel csökkentik. Szintén kevesebből kell gazdálkodnia a szállításügyi minisztériumnak, az üzleti környezetért, kereskedelemért és vállalkozásokért felelős tárcának, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztériumnak, valamint a kormányfőtitkárságnak. Nő viszont a helyi önkormányzatoknak szánt összeg 4,4 milliárd lejjel. A Román Hírszerző Szolgálat költségvetését is növelik 396,5 millió lejjel, a Külügyi Hírszerző Szolgálat is többől gazdálkodhat, ahogyan a kormányőrség is.