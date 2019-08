Várják a szórakozni vágyó ifjakat és fiatal családokat. Időszerű előadások témája lesz az egészséges életmód mellett a Z-generáció, a környezetvédelem, az időmenedzsment, de gazdasági kérdéseket is érintenek. A család az egyetlen biztos mai háttér, valódi kötelék – egyebek mellett erre kívánják felhívni a figyelmet idén a SIC Feszt népszerű programján, a családi napon: augusztus 10-én 10–18 óráig várják interaktív foglalkozásokkal a látogatókat. A különféle programokat folk- és borudvar, számos koncert, lemezlovasok fellépései színesítik, Sugásfürdőn koncertezik többek közt az USNK, Tamáska Gabriella, a Margaret Island, itt lesz DJ Pixa, DJ Shiver, és Japánból érkezik DJ Yaksa.

A fesztiválról további tudnivalók a sicfeszt.ro honlapon vagy Facebook-oldalán érhetők el. A négynapos belépő ára elővételben 30 lej, a helyszínen váltott napijegyért 15 lejt kell fizetni. A családi napon a 12 évnél fiatalabbaknak nem kell belépőt váltani, az idősebb gyermekek és felnőttek 15 lejes jeggyel látogathatják a programokat.

A forgalom könnyítése érdekében a szervezők ingyenes buszjáratokat biztosítanak a sepsiszentgyörgyi Kálvin térről ma és pénteken 17 órától éjfélig, szombaton és vasárnap 10 órától hajnali fél négyig. Személyautók számára parkolási lehetőség a Sugásfürdőre vezető útlezárásnál lesz, onnan pedig szintén ingyenes autóbuszjárat a fesztivál helyszínére. Saját költségen taxival is fel lehet jutni a helyszínre.

Kiállítás

SZOBRÁSZKIÁLLÍTÁS. Augusztus 9-én, pénteken 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban megnyitják Mihail Nicolae Bohățel kovásznai szobrász Kiteljesedés című kiállítását.

A ZABOLAI CSÁNGÓ NÉPRAJZI MÚZEUMBAN (Vasút utca 789. szám) augusztus 10-én, szombaton 12 órától megnyitják A székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek című kiállítást. Beszédet mond dr. Pozsony Ferenc. Az Üsztürü zenekar székely tánczenét ad elő. A kiállítás létrejöttét a budapesti Bethlen Gábor Alap támogatta.

Zene

A Tein Teaház kezdeményezésével pénteken 18–23 óráig szabadtéri jó hangulatra és finom muzsikára hívják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgy főterére. A gondosan megválogatott dzsesszfúziós tört ütemekért és a jó hangulatért DJ Beast a felelős. A zenei paletta nu-jazz és soul alapú, de jelen lesz a hip hoptól a reggae és dub stílusokon keresztül egészen a breakbeat vagy dnb ritmusokig rengeteg különlegesség.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 16.30-tól Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 18.45-től Kettős életek – francia romantikus vígjáték, dráma, román felirattal; 19 órától André Rieu 2019-es maastrichti koncertje – 15 perc szünettel; 20.45-től Határeset – svéd–dán romantikus dráma, fantasy, román felirattal.

Hitvilág

SZENTSÉGIMÁDÁS. Árkoson a Szent István-templomban ma örökös szentségimádási napot tartanak. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban ma 17 órától kezdődik a szentségimádás, amelyet a ferences világi rend vezet.

XXI. SZEJKEFÜRDŐI UNITÁRIUS TALÁLKOZÓ. A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa és a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör szervezésében idén is sor kerül a Szejkefürdői Unitárius Találkozóra. A szervezők szeretettel hívják a háromszéki unitárius egyházközségek híveit, valamint minden más felekezetű érdeklődőt az augusztus 10-én, szombaton tartandó egyetemes rendezvényükre. A találkozó hagyományosan 11 órától kezdődik Szejkefürdőn, Orbán Balázs, a legnagyobb székely egykori birtokán. Az ünnepi istentisztelet szónoka Csáki Levente kobátfalvi lelkész, az úrvacsorára felkészítő beszédet Vida Rozália alsóboldogfalvi lelkész mondja. Az úrvacsorát a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör szolgáltatja. Az ünnepi találkozó Orbán Balázs sírjának megkoszorúzásával zárul.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.55 Rögös az út a csillagokig – beszélgetés Borbáth Szilveszterrel, a Fölszállott a páva vetélkedő 2018-as győztesével, illetve Borbáth-Fülöp Ildikóval, Szilveszter édesanyjával. 20.05 Rika Vár Kupa íjászverseny, a Hét Vár – Erdély Kupa 4. fordulója. 20.20 „Nem vagyunk mi kevesebbek, sőt többek” – sajátos nevelést igénylő gyerekek és felnőttek zenés műsora. 20.50 IKE-találkozó. 21.05 Bartók Béla: Három Csík megyei népdal Thurzó Zoltán zongoraművész előadásában. 21.10 A Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki tevékenysége. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Forgalomkorlátozás Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyről rajtol Székelyföld Kerékpáros Körversenyének első szakasza ma 10.50–11.30 óráig, majd – több háromszéki települést érintve – a versenyzők 16 és 16.30 óra között érkeznek vissza a városba. A verseny akadálymentes és biztonságos lebonyolítása érdekében a térképen pirossal jelzett útvonalon teljes útlezárásra kerül sor az említett időszakban. Az útlezárás tiszteletben tartására a helyi rendőrség munkatársai ügyelnek. A szervezők és a hivatásos kerékpározók egyaránt számítanak a lakosok érdeklődésére és támogatására, valamint megértésüket kérik az elkerülhetetlen útlezárás miatt.

A székelyföldi kerékpáros körverseny miatt ma 10.50–11.30 óráig szünetel a sepsiszentgyörgyi közszállítás – közölte a Multitrans Rt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 18. szám alatti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Zágonban ma 8.30–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 22.30-tól péntek reggel 6 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Sport utcai 13-as, 14-es tömbházban és a 15-ös tömbház A, B, C lépcsőházaiban; a Grigore Bălan tábornok úti 18-as tömbház K, L, N, O lépcsőházaiban; az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M lépcsőházaiban, a 18-as tömbház E, F, Ja és Jb lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház D, E, F, L, M lépcsőházaiban, illetve a hozzájuk tartozó kereskedelmi egységeknél, valamint a Sport utca 2/A és 2/B magánházaiban és a Mol töltőállomáson. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Bodokon, pénteken Oltszemen és Zalánban a feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET értesíti a budapesti kirándulásra feliratkozott tagokat, hogy augusztus 10-én, szombaton 11 órakor jelentkezzenek a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Háznál egy utolsó megbeszélésre.

NYÁRI NYITVATARTÁS A KÖNYVTÁRBAN. Szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmányajánlattal várnak ebben az időszakban is.

KISBAKANCS-TÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya Kisbakancs-túrát szervez vasárnap a dobollói Piliskére. Találkozás 9 órakor Dobollón. Bővebb információk a 0745 058 179-es telefonon Gáspár László Zsoltnál.