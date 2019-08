„Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is.” (Róm 6,8)

Hónapokon keresztül vezettük be a kedves olvasókat az alkoholfüggőség és a szenvedélybetegségek rejtelmes, izgalmas, de ugyanakkor fájdalmas világába, valóságába. Láthattuk, hogy csak lépésenként hozhatjuk helyre azt, ami elromlott az életünkben. És azt is, hogy nem mindig úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan mi akarjuk. Nagyon sok minden határozhatja meg egy szenvedélybeteg felépülését, de azt is láthattuk, hogy Isten nélkül ez nem igazán sikerül. Mindezt személyes életutam egyik szakaszával szeretném szemléltetni. Kérem, fogadják szeretettel.