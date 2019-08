Néhány héten belül befejezik a baróti tűzoltóságnak és rohammentő-szolgálatnak otthont biztosító épületet: folyik a munka és a szükséges pénz is rendelkezésükre áll.

Lázár-Kiss Barna András polgármester úgy nyilatkozott, amennyiben az időjárás engedi vagy valami előre nem látható nehézség nem merül fel, szeptember végéig befejezik az építkezést. A nagyobb feladatok közül a fűtésrendszer és a nyílászárók beszerelése, valamint a fürdők elkészítése van még hátra.

„Hogy mikor kezdi el mű­ködését a tűzoltóság és a rohammentő-szolgálat, azt nem tudom, nem tőlünk, az önkormányzattól függ. Mi azon leszünk, hogy a vállaltakat teljesítsük, s egy minden szempontból a célnak megfelelő székhelyet tudjunk az intézmények rendelkezésére bocsátani. Én nagyon hiszek abban, hogy jól fognak működni az egységek, a tűzkárt szenvedők és a gyors orvosi beavatkozásra szorulók egy plusz esélyhez jutnak általuk. Abban is hiszek, hogy nem sokáig lesz szükség arra, hogy a szakembereket máshonnan hozzák: néhány év alatt sorainkból is kikerülnek azok a tettre kész fiatalok, akik a feladatot vállalni tudják” – fejtette ki az elöljáró.

A városvezetés hét éve vetette fel, hogy Baróton szükség lenne a várost és a régiót kiszolgáló hivatásos tűzoltóegység létrehozására. A tervet támogatta a megyei tanács is, amely társult tagként a székhelyépítés költségeiből kétszázezer lejt vállalt, majd a környékbeli önkormányzatok is jelezték, az elképzelés megvalósításához – a kórházhoz hasonló módon – ők is hozzájárulnának anyagilag. A kivitelezéshez hozzáfogtak ugyan, de a munka lassan haladt.

A polgármesterek azt is szerették volna elérni, hogy a tűzoltók helyi fiatalok közül kerüljenek ki, de hiába népszerűsítették a felvételit, s próbálták jó életpályamodellként bemutatni – a képzés mindössze kilenc hónap, melynek zömét valamelyik helyi egységnél kellene letölteni; fizetést már az alatt is kapnának; a szakmai előmenetel biztosított lenne és az átlagnál jóval többet keresnének –, mindössze egy vállalkozó szellemű fiatalember akadt, és az ő felvételi vizsgája sem sikerült. Egy idén májusban tartott polgármester-találkozón felme­rült: kérvényezzék, hogy az erdővidéki önkéntes tűzoltókból válogassák ki azokat, akik vállalnák a képzést, majd csak az elkövetkező évek során váljanak teljesen professzi­onális egységgé, miután a helyiek is elvégzik a szükséges iskolát. Tamás Sándor megyeitanács-elnök arra bátorította az elöljárókat, a hivatás iránt érdeklődők számára szervezzenek elméleti és erőnléti felkészítőket, hogy sikeresek legyenek a felvételi vizsgán.