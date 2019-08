Mi van a gyógyszeres dobozban?

Fél éve érvényben van Romániában is az az uniós előírás, miszerint a gyógyszerek kiadásakor ellenőrizni kell minden egyes doboz eredetiségét, ám az illetékes országos hatóság vezetője csak a napokban figyelt fel arra, hogy ezt a jogszabályt a patikák fele sem tartja be, és ötvenezertől százezer lejig terjedő büntetéssel fenyegetőzik. Háromszéken is hasonló a helyzet, de ezért nem a gyógyszerészek a hibásak, hanem a bürokratikus rendszer és a gyógyszerbeolvasó működésének akadozása – véli Szabó Péter, a megyei gyógyszerészkamara elnöke.