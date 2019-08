Elkezdődött a 15. EMI-tábor

A megnyitón köszöntötte a résztvevőket Szűcs Péter programfelelős, aki kifejtette, az EMI-tábor 15. jubileumának évében az erdélyi magyarságnak sajnos több súlyos problémával, aggasztó történésekkel kell számolnia, a tábor programjában pedig helyet kaptak az ezek megoldására irányuló beszélgetések is. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere jó hírként könyvelte el, hogy a megpróbáltatások, a magyarság jogaiért harcolók meghurcolása ellenére immár 15. alkalommal sikerült tető alá hozni a tábort, és büszke rá, hogy házigazdái lehetnek a rendezvénynek. Mezei János, a Magna Carpatica Egyesület elnöke szerint az EMI-tábor abban különbözik más fesztiváloktól, hogy lehetőséget kínál a szellemi feltöltődésre, a magyarság megélésére. Hangsúlyozta, a tábor szervezőcsapata által a hazáért, a közösségért végzett munka példaértékű kellene hogy legyen a fiatalság számára, és a vezetőknek is ez adhat erőt, hogy a nehézségek ellenére továbbra is kiálljanak a kitűzött célok mellett. Sorbán Attila Örs, a tábor fő szervezője köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek, hogy a rendezvény visszaköltözhessen eredeti helyszínére, és kiemelte a szervezőket, akik idejüket, erejüket áldozták a megvalósulásáért.