Cucoş lesz a bukaresti csendőrség vezetője

Cucoș vezette fel a felhergelt román tömeget is az élőláncot alkotó magyarok ellen június 6-án, az úzvölgyi katonatemetőben kirobbant konfliktus során. A csendőrség vezetőségében gyakorlatilag visszarendeződés áll be azt követően, hogy Mihai Fifor ügyvivő belügyminiszter a múlt hétfőn leváltotta Cătălin Ionuț Sindile országos parancsnokot – akinek amúgy is lejárt volna az ideiglenes kinevezése –, és helyére a Dolj megyei parancsnokság vezetőjét, Constantin Floreát helyezte, Cucoș pedig elfoglalhatja helyét a fővárosi parancsnokság élén, ahol 2016-tól 2017 augusztusáig állt. A mostani vezetőt, Laurențiu Cazant ugyanakkor visszahelyezték a közrendészeti osztály élére.

A külhoni románok tavaly augusztus 10-i, a szociálliberális kormány büntetőjogi módosításai ellen tiltakozó bukaresti tüntetése alkalmával Cucoș megbízott országos csendőrparancsnok volt. Az erőszakos tömegoszlatásba torkolló, több mint 400 személy sérüléséhez vezető tiltakozó megmozdulás után négy nappal, Cucoș első nyilvános megjelenése alkalmával azt nyilatkozta, hogy a csendőrök szakszerűen tették a kötelességüket, az egyenruhások tiszteletet érdemelnek, és hozzáfűzte, hogy az emberek ne felejtsék el, kik segítenek rajtuk a természeti katasztrófák alkalmával, majd anélkül, hogy válaszolt volna az újságírók kérdésére, továbbállt.

Mint ismeretes, a tavaly augusztusi tüntetés évfordulóján, most szombaton ismét tüntetést szervez Bukarestben a diaszpórában élő románok szervezete. Sebastian Cucoș jelenleg szabadságát tölti, tehát a résztvevők megnyugodhatnak, csendőri minőségében nem lesz jelen a rendezvényen.