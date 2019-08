Újabb eredmények a nyomozásban

Megtalálták a nyomozók azt a mobiltelefont, amelyről Gheorghe Dincă a Luiza Melencu családját hívta a lány eltűnését követően – jelentette be tegnap Tonel Pop, Luiza családjának az ügyvédje, hozzátéve, hogy a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) informatikusai ma végzik el a szakértői vizsgálatot a korábban a Gheorghe Dincă házában talált három telefonon, laptopon és fényképezőgépen is.

„Megérkezett az Alexandra telefonja is, amelyet eddig csak a biológiai bizonyítékok miatt vizsgáltak meg. Most azt is megvizsgálják az informatikusok” – nyilatkozta továbbá Pop. A DIICOT keddi közleménye szerint valószínűleg emberi csontokat találtak a Caracal melletti erdőben. Gheorghe Dincă azt állítja, hogy oda vitte Luiza Melencu testének maradványait.