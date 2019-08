Sepsiszentgyörgyi prológgal és megyeszékhelyi versenyzővel rajtolt el tegnap délután a 13. Székelyföld Kerékpáros Körversenye, amely a térség legfontosabb nyári sportrendezvénye. A hagyományos megmérettetés startvonalánál – amely immáron harmadik éve Háromszéken rajtol – idén tizennyolc csapat színeiben kereken száz biciklis sorakozott fel. Akárcsak egy éve, az egyéni időfutamot ezúttal is Daniel Crista nyerte meg, míg a Bukaresti Steaua színeiben tekerő szentgyörgyi Bartha Csaba a 89.-ként ért célba.

Nagy érdeklődés mellett, kellemes nyári időben rendezték meg a Székelyföld Kerékpáros Körversenyének a tizenharmadik csapatbemutatóját, majd az azt követő prológot. Utóbbi eseményt az Erdély TV élőben közvetítette, s ez volt az idei viadal egyik újdonsága. Az esemény szervezői a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón még 21 együttes indulását jelentették be, ám a rajtig ezek száma 18-ra apadt. Ebből nyolc kontinentális alakulat (Novák Team/Románia, Giotto Victoria – Palomar/Románia, Hrinkow Advarics Cycleang/Ausztia, Sangemini-Trevigiani/Olaszország, Kyiv Capital Team/Ukrajna, Pannon Cycling Team/Magyarország, Team Hurom/Lengyelország, Sport.Land Niederösterreich/Ausztria), öt klubcsapat (Parkhotel Destil Orange Babies Cycling Team/Hollandia, Delio Gallina/Olaszország, UVT-Devron West Cycling Team/Románia, Bukaresti Steaua/Románia, Epronex/Magyarország) és öt nemzeti válogatott (Törökország, Szerbia, Fehéroroszország, Ausztria, Moldova) volt, ami össze­sen száz indulót jelentett.

A csapatok bemutatóját a házigazdának számító Novák Team zárta. Az alakulat oszlopos tagja a csíkszeredai Novák Károly Eduárd paralimpiai aranyérmes sportoló, aki elmondta, hogy minden bizonnyal ez lesz az utolsó székelyföldi körversenye, hiszen a visszavonuláson gondolkodik. Azelőtt még részt venne az októberi világbajnokságon, illetve a jövő évi tokiói ötkarikás játékokon. Novák kifejtette: „Együtt nőttem Székelyföld Kerékpáros Körversenyével, sok mindent köszönhetek neki és motivált is vagyok a versenyt illetően”.

A prológon a Sepsiszentgyörgy főterén található Szent György-szobor mellett felállított pódiumról félpercenként indították el a versenyzőket, akiknek a megyeközpont utcáin kialakított 5,5 km-s pályát kellett a legrövidebb időn belül teljesíteniük. A mezőny zöme hét és fél perc alatt tudta le a távot, ám voltak hárman, akik a 7 perc alá mentek le. A leggyorsabbnak a Giotto Victoria – Palomar bringása, Daniel Crista bizonyult, aki tavaly is az első helyen zárt. Ő kapta meg a legjobb romániai kerekesnek járó sárga trikót is. A második legjobb idővel csapattársa, Denis Marian Vulcan, míg a harmadik helyen az osztrák válogatottnak versenyző Felix Ritzinger ért célt. A Bukaresti Steauanak versenyző sepsiszentgyörgyi Bartha Csaba 89. lett, míg Novák Károly Eduárd a 80. helyen fejezte be a székely kör előszakaszát.

Eredmény (prológ, 5,5 km): 1. Daniel Crista (Giotto Victoria – Palomar, román) 6:55.33 perc, 2. Denis Marian Vulcan (Giotto Victoria – Palomar, román) 6:57.28 perc, 3. Felix Ritzinger (Ausztria nemzeti válogatottja, osztrák) 6:58.46 perc, 4. Paolo Toto (Sangemini-Trevigiani, olasz) 7:04.00 perc, 5. Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang, német) 7:04.03 perc... 80. Novák Károly Eduárd (Novák Team) 7:45.10 perc... 89. Bartha Csaba (Bukaresti Steaua) 7:58.17 perc.

Folytatás ma 11 órától, hiszen szentgyörgyi rajttal következik a 197,33 km-es háromszéki szakasz. Az útvonal: Sepsiszentgyörgy–Kovászna–Kézdivásárhely–Nyergestető–Tusnádfürdő–Mikóújfalu–Ba­rót–Bölön–Sepsiszentgyörgy. Az etap befutója 15.35–16 óra között lehet, ezt követően tartják a díjkiosztó ünnepséget a megyeszékhelyi Szabadság téren.