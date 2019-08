A Forbes gazdasági magazin össze­állítása szerint a 23-szoros Grand Slam-bajnok 29,2 millió dollárral áll a lista élén úgy, hogy 4,2 milliót gyűjtött be a tornák pénzdíjaiból. A második helyen Oszaka Naomi japán teniszező található, köszönhetően annak, hogy a tavalyi listához képest egyéb bevételei jelentősen növekedtek. Oszaka azzal lépett előre, hogy már kétszeres GS-győztes: tavaly diadalmaskodott a US Open, idén az Australian Open viadalon, így nemcsak a pénzdíja emelkedett, hanem az egyéb bevételei is, méghozzá a becsült 1,5 millió dollárról 16 millióra.

Oszaka azonban még így sem fért fel a Forbes százas sportolói listájára, amelyen a 63. helyezett Serena Williams az egyetlen nő. Ezt a listát a Barcelona argentin labdarúgója, Lionel Messi vezeti 127 millió dollárral. A női top 15-ben mindössze hárman vannak a teniszvilágon kívülről: Alex Morgan amerikai labdarúgó 250 ezer dolláros fizetésével, illetve 5,5 millió egyéb jövedelmével (12.), Pusarla Venkata Sindhu indiai tollaslabdázó (holtversenyben a 13.) és Ariya Jutanugarn thaiföldi golfozó (15.) A Forbes a 2018. június 1-jétől idén június 1-jéig szerzett jövedelmeket vette számításba.