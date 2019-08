Finn hárompontossal indult a találkozó, amire Orbán egy duplával válaszolt. Az északiak újabb triplájára már nem tudtak felelni Kovácsék, akiknek az első negyed felén tízpontos volt a hátrányuk (6–16). A folytatásban a finn válogatott irányította a küzdelmet, a jó védekezéshez eredményes támadás párosult, és magabiztos vezetéssel zárták a szakaszt (12–27). A második negyedben még gyengébben és sok hibával játszott a Cătălin Tănase edzette csapat, ellenfeleik pedig támadásról támadásra növelték előnyüket. Ebben a játékrészben a román válogatott csak 7 pontot szerezett, Finnország viszont 26-ot, és már eldőlni látszott a párharc (19–53).

A térfélcsere után sem ment jobban a romániai lányoknak, akik nem tudtak mit kezdeni a remekelő Awak Kuierrel, kinek az irányításával szárnyalt a finn nemzeti csapat. A harmadik tíz percben valamelyest javult a románok támadójátéka, illetve defenzívája, hiszen ezúttal 9 pontot szereztek és „csak” 23 pontot engedtek ellenfeleiknek (28–76). Megnyugtató előnnyel a kezükben a finnek kiengedtek, s Romániának így sikerült megnyerni az utolsó negyedet, ám ez csak olcsó vigasz volt, miután 45–91-re (12–27, 7–26, 9–23, 17–15) veszítették el az elődöntőbe jutás szempontjából fontos mérkőzést.

A mezőny és Finnország legjobbja Kuier volt, aki 24 pontot jegyezett. Kovács Renáta 19 percet játszott, és 3 pontja mellett volt két lepattanója is. Orbán Nikolett a román válogatott legeredményesebbjeként fejezte be a meccset, ugyanis 10 pontot és 6 leszedett labdát tett be a közösbe. (tibo)