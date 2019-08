A három székelyföldi turisztikai applikáció bemutatása a Görgő Panzió teraszán: Visit Covasna – Kopacz Zsuzsa, Visit Harghita – Szabó Károly, Visit Mures – Szőcs Levente; 14–15 óráig Szabó Kati-könyvbemutató és -közönségtalálkozó a Görgő Panzió teraszán; 15–16 óráig Forró Gyöngyvér: Ne gombolkozz, gondolkozz! Protokoll és nyilvános megjelenés – önkéntesek képzése az előadósátorban; 16–17 óráig az Agrár Mozaik szakmai kiadvány és a Székelyföldi Falugazdász hálózat bemutatása az Agrár-sarokban; 16–20 óráig Szépülj a SIC Feszten! az Yves Rocher-sátorban; 17–18 óráig Politikusok vs. fiatalok az előadósátorban; 17–18 óráig hegyvidéki kézművessajt- és mangalicaszalonna-kóstoló az Agrár-sarokban; 18–19 óráig Wine & Startup a Görgő Panzió teraszán; 18–20 óráig Kék virág néptánccsoport a Folkudvarban; 18–19 óráig Egy lépés a termelőtől a vásárlóig, rövid élelmezési láncok Háromszéken az Agrár-sarokban; 18.30–19.30-ig Nihil-koncert a színpadon; 20–24 óráig táncoktatás Fákó Alpár vezetésével a Folkudvarban; 20.30–21.30-ig 4S Street-koncert a színpadon; 22–23.30-ig Margaret Island-koncert a színpadon; 24–2 óráig Dj Shiver a színpadon; 1–3 óráig Dj Turbo G a sátorban.

Szombaton: 10.30–11 óráig a Családi Nap megnyitója; 10.30–11 óráig tornászik az egész család Biró István tornatanár, úszás- és síoktatóval az IciPici sátorban; 11–17 óráig barangolás és kincsvadászat Meseországban; 11–12 óráig Csernik Szende székely mesemondó és lábbábos műsora a Családi Nap színpadán, és Nagy Zsuzsanna Bárányok gyapjából kiállítása a Családi Nap jurtában; 11.30–12.15-ig Beszéljünk a Waldorfról Szonda Kingával az IciPici sátorban; 12.15–12.45-ig mondókázó az IciPici sátorban; 11–17 óráig interaktív foglalkozások: nyári munkalehetőségek diákoknak a Diákmunka.ro sátorban, 11–19 óráig beer pong, ládamászás, slacklin a játékzónában; 12–13 óráig Ficz Antal: Hatékony időgazdálkodás az előadósátorban, 12.45–13.45-ig Biró Eszter szülésznő, dúla, önkéntes szoptatási segítő: Szoptatás, a jó kezdet! az IciPici sátorban; 13–14 óráig környezettudatosság Háromszéken az előadósátorban: Józsi Kinga és Győző, a sepsiszentgyörgyi Szimpla kávézó tulajdonosai, Csikós Hunor és Ambrus Orsolya, a Csíra vegetáriánus konyha működtetői; 13–14 óráig bábjáték: Mátyás király lopni megy a Családi Nap színpadán, Doci Lóránt: Csináld magad koktélbár a Folkudvarban, Szász Fábián József: Fotózás és kompozíció mobileszközökkel a Családi Nap jurtájában; 14–15 óráig Ütő Kinga: Fenntartható divat a Családi Nap jurtában; 14.30–15.30-ig hordozós klub Kolcsár Linda hordozási tanácsadóval az IciPici sátorban; 15–16 óráig Ahány ember, annyi mese – interaktív mesemondás a Családi Nap színpadán; Balázs Melinda, Fazakas Katalin: Gyógynövények és biokozmetikumok a Családi Nap jurtában; 15–17 óráig dr. Száfta Szende: Mi van a LEDfal mögött? Rendezvényszervezés ötlettől a megvalósításig – önkéntesek képzése az előadósátorban; 16–17 óráig Rácz-Berecz Tímea: A szülés mint lelki folyamat a Családi Nap jurtában, A medve nem játék – az Égvilág zenekar koncertje a Családi Nap színpadán; 16–20 óráig Szépülj a SIC Feszten! az Yves Rocher -sátorban; 17–18 óráig a Tündérország krónikása meseíró pályázat eredményhirdetése és tombolahúzás a Családi Nap színpadán; 17.15–18.15-ig Nagy Gólyafészek-találkozó az IciPici sátorban; 17–18 óráig kerekasztal-beszélgetés trendekről, lehetőségekről, sikerekről és kudarcokról a Kárpát-medencei ifjúságpolitikában a Görgő Panzió teraszán: Brassai Hunor MINTA-elnök, Böröcz László Fidesz–KDNP országgyűlési képviselő, Fidelitas-elnök, Hordósi Dániel HMDK ifjúsági alelnök, Gubik László VIA NOVA-elnök, Veres Márton MIK-elnök, Oltean Csongor MIÉRT-elnök; 18–20 óráig Folk UIET néptáncbemutató a Folkudvarban; 19–20 óráig Stand Up: Szomszédnéni Produkciós Iroda a színpadon; 20–21 óráig Teddy Queen-koncert a színpadon; 20–24 óráig táncoktatás Fákó Alpár vezetésével a Folkudvarban; 21.30–22 óráig Beatbox: Keroo a színpadon; 22–23 óráig Tamáska Gabi-koncert a színpadon; 23–24 óráig Dj Goldyn a színpadon; 24–1 óráig Dj Yaksa a színpadon; 1–2 óráig Dj Brny a színpadon; 2–3 óráig Dj Dagga G a színpadon; 1–3 óráig Dj Vano a sátorban.

Honlap: sicfeszt.ro. A helyszínen váltott napijegy 15 lejbe kerül. A családi napon a 12 évnél fiatalabbaknak nem kell belépőt váltani, az idősebb gyermekek és felnőttek 15 lejes jeggyel látogathatják a programokat. A szervezők ingyenes buszjáratokat biztosítanak Sepsiszentgyörgyről a Kálvin térről ma 17 órától éjfélig, szombaton és vasárnap 10 órától hajnali fél négyig. Személyautók számára parkolási lehetőség a Sugásfürdőre vezető útlezárásnál lesz, onnan ingyenes autóbuszjárat visz a fesztivál helyszínére. Saját költségen taxival is fel lehet jutni a helyszínre.

Könyvbemutató és előadás

Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (44-es udvartér, 1. szám) augusztus 11-én, vasárnap 18 órától bemutatják Régeni-Orbán Ferenc vállalkozó, író Ördögtánc című könyvét, valamint az Erdélyi Szakmai és Karrierközpontot. Vissza nem térítendő és kamatmentes, hosszú távú visszatérítendő támogatások témával Veres Zoltán Ph.D, a Közösségi Központi Alapítvány alapítója tart előadást.

Zene

A Tein Teaház kezdeményezésével ma 18–23 óráig szabadtéri jó hangulatra és finom muzsikára hívják az érdeklődőket Sepsiszentgyörgy főterére. A gondosan megválogatott dzsesszfúziós tört ütemekért és a jó hangulatért DJ Beast a felelős. A zenei paletta nu-jazz és soul alapú, de jelen lesz a hip-hoptól a reggae és dub stílusokon keresztül egészen a breakbeat vagy dnb ritmusokig rengeteg különlegesség.

Kiállítás

A KOVÁSZNAI KÁDÁR LÁSZLÓ KÉPTÁRBAN ma 18 órától megnyitják Mihail Nicolae Bohățel kovásznai szobrász Kiteljesedés című kiállítását.

A ZABOLAI CSÁNGÓ NÉPRAJZI MÚZEUMBAN (Vasút utca 789. szám) szombaton 12 órától megnyitják A székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek című kiállítást. Beszédet mond dr. Pozsony Ferenc. Az Üsztürü zenekar székely tánczenét ad elő.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, román felirattal; 16.45-től A kis kedvencek titkos élete 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.30-tól Pompon Klub – angol vígjáték, magyarul beszélő és Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal; 20.45-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw, magyarul beszélő; 21 órától Kettős életek – francia romantikus vígjáték, román felirattal.

Hitvilág

ÜNNEPEL AZ ÉLET A LÉLEKBEN IMACSOPORT. A sepsiszentgyörgyi Élet a Lélekben plébániai imacsoport augusztus 10-én, szombaton ünnepli fennállásának 25. évét. Az évforduló alkalmából imanapot tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban. Az ünnepség 9.30-tól rózsafüzér-imádsággal kezdődik. A köszöntés és a bevezető gondolatok után elmélkedések hangzanak el. Az irgalmasság rózsafüzére, a tanúságtételek és dicsőítések után szentségimádás következik. A záró szentmisét 18 órától Tamás József püspök mutatja be, amelyet a Mária Rádió élő adásban közvetít. Részletek az eseményről az eletalelekben.ro honlapon.

SZENT LŐRINC-NAPI BÚCSÚ. A kézdikővári templomban a búcsús szentmise augusztus 10-én, szombaton 11 órakor kezdődik. Főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A liturgia után megáldják a felújított plébániaépületet.

EZÜSTFOGADALOM ÁRKOSON. Réti Emese Pacifika nővér augusztus 10-én, szombaton ünnepli, hogy 25 éve tett szerzetesi fogadalmat, átadva életét Jézus Krisztusnak. Az ünnepi szentmise 11 órától kezdődik, amelyet Urbán Erik ferences tartományfőnök atya mutat be az árkosi kápolnában.

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Oltszemen és Zalánban, hétfőn Kőröspatakon és Kálnokon a feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.

KISBAKANCS-TÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya Kisbakancs-túrát szervez vasárnap a dobollói Piliskére. Találkozás 9 órakor Dobollón. Bővebb információk a 0745 058 179-es telefonon Gáspár László Zsoltnál.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Stadion utca 19. szám alatti Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Sport utca 11. szám alatti Galenus (0367 800 011); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dózsa György utcai Ambrózia, hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/I/1-es szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465) 9–24 óráig pedig Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében, a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1 cím alatt (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.