A használhatatlan állapotban 2009-ben a megyéhez visszakerült egykori létesítmény helyén 2017 tavaszán indult az építkezés, amelynek befejezését múlt év nyarára tervezte a beruházó és egyben a tábor gondnoka, a háromszéki önkormányzat alárendeltségébe tartozó sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola.

A kivitelező az utolsó simításokat, szereléseket végzi, így e hónap végéig megejthető a munkálatok műszaki átvétele, majd szeptemberben következhet a hivatalos átadás is – ismertette a helyzetet lapunk megkeresésére Gáj Nándor, a népiskola igazgatója. Az általa vezetett intézmény 2015-ben vette át a kommandói – akkor már kimondottan romos állapotban lévő – létesítmény gondnokságát a megyei önkormányzattól, amelynek 2009-ben sikerült nehezen, de megszereznie azt a sport- és ifjúsági igazgatóságtól. Utóbbi tíz éven keresztül semmit sem fektetett az egykori pionírtáborba, így az menthetetlenül leromlott.

A népiskola vezetősége a gondnokság átvételét követően indította el azt a folyamatot, mely nyomán a hajdani faházikós tábor helyén korszerű, három új épületből álló telep jött létre. A központi ingatlanban 90 férőhelyes ebédlő kap helyet, a másik kettő szálláshelyként szolgál két- és háromágyas szobákkal. Az új felállásban a létesítmény legtöbb hatvan fő befogadását teszi lehetővé. Az udvaron füves sportpálya is helyet kap – a területrendezés még zajlik.

Az eredeti elképzelés szerint a beruházás – amelyet végül 2017 tavaszán sikerült elindítani – tizenhat hónap alatt valósult volna meg, azaz múlt év nyarára, de végül objektív okok miatt mostanáig csúszott. Az induláskor a munkálatok értéke meghaladta a 4,4 millió lejt, ez végül valamivel több, mint ötmillió lejre bővült. A finanszírozást teljes egészében Kovászna Megye Tanácsa biztosította saját forrásaiból.

Amint azt az építkezés elkezdésekor Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke, valamint a népiskola igazgatója is hangoztatta, a létesítményt több szempont szerint szándékoznak kihasználni. A közeli sportcsarnok, valamint a füves pálya, illetve a tervezett felszerelések akár edzőtáborok számára is alkalmassá teszik. Emellett a telep télen-nyáron használható lesz, így erdei iskolák helyszíne is lehet.