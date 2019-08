A pénzügyminisztérium által közvitára bocsátott tervezet értelmében nagyjából 4,4 milliárd lejt szánnak az önkormányzatoknak. Az összeg egy része a különböző helyi fejlesztéseket támogató kormányprogramokra megy, és mintegy 2,6 milliárd lej kerül az önkormányzatok év eleji bevételkieséseinek pótlására, valamint a helyi büdzsék kiegyenlítésére. Előbbi kapcsán Antal Árpád tegnap felidézte, a pénzügyminisztériumtól azt a biztosítékot kapták, hogy az első kiigazításkor pótolják a kiesést, amit az önkormányzatok annak nyomán szenvedtek el, hogy az állami költségvetést későn fogadták el.

A kiesés egyébként onnan fakadt, hogy idén a személyi jövedelemadó hatvan százaléka marad az azt begyűjtő önkormányzatnál (korábban csak 41,5 százalék), az év első hónapjában viszont – költségvetés nem lévén – még a tavalyi büdzsé alapján kellett gazdálkodni, így a különbözet nem maradt az önkormányzatoknál, pontosabban az állam magánál tartotta. Antal Árpád szerint a pénzügyminisztérium részéről akkor elhangzott, hogy országos szinten ez a kiesés nagyjából 1,2 milliárd lejt jelent, a kormány pedig 1,5 milliárdot szándékszik megtéríteni a központi költségvetés első kiigazításakor.

A napokban közzétett tervezetben ugyanakkor 2,6 milliárd lej jelenik meg, amit az önkormányzatoknak kellene kapniuk – mutatott rá Antal Árpád, hozzátéve: első olvasatra jól néz ki, és úgy tűnhet, a kormány ténylegesen visszaadja a jövedelemadóból azt a különbözetet, amelyet gyakorlatilag magánál tartott, és valóban hajlandó áldozni arra, hogy a helyi költségvetéseket is egyensúlyba hozza. Közelebbi vizsgálat után viszont több furcsaság is szembetűnik. Az első – amihez hasonlót ő polgármestersége alatt még nem tapasztalt – az a rendelkezés, hogy a 2,6 milliárdból nagyjából 1,5-öt tartalékként visszatart a szaktárca, és egyéni elbírálás alapján kormányhatározatokkal osztja majd szét az önkormányzatoknak. Ez röviden annyit jelent, hogy az összeg 55 százalékának a sorsa a miniszter jóakaratán múlik. „Mehetünk Bukarestbe koldulni, könyörögni, hogy valami csurranjon-cseppenjen” – fogalmazott Antal Árpád.

A fennmaradó 45 százalék (valamivel több, mint 1,1 milliárd lej) több mint 3200 közigazgatási egység közötti elosztását is igen furcsán képzelték el, Bukarestnek egyedül 710 millió lej jut. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az eredetileg az önkormányzatoknak szánt teljes 2,6 milliárd 27 százaléka a fővárosba megy, tehát Bukarest több mint másfélszer annyit kap, mint az ország többi része. Emellett egy nagyon furcsa képletet vezettek be, amely alapján kiszámolták, hogy mekkora összeget is kap egy önkormányzat a jövedelemadó-kiesés pótlására. A képlet alapján Sepsiszentgyörgy nulla lejt kellene hogy kapjon, de egy, az országos költségvetés összeállításánál elkövetett mulasztás nyomán – nem vették figyelembe az egyszeri és megismételhetetlen, így az értékesítésekből származó bevételeket – a mérleg pozitív lesz, viszont az elv, amelynek mentén eljártak, felháborító.

Antal Árpád szerint a költségvetés-kiegyenlítés cím alatt elengedett módosításokkal azoktól a városoktól veszik el a pénzt, amelyek termelnek, a községeknek aprópénzeket juttatnak (Kovászna megyében kétezer és 31 ezer lej között), a főváros, amelynek vezetése egyik hibás populista döntést hozza a másik után, miközben a legmagasabb bevételeket könyveli el, ez alkalommal is nyertesen kerül ki.