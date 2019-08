Antal Árpád szerint teljesen helytállóak az építő megállapításai, az eredeti szerződésben tíz évvel ezelőtt megjelölt összegből jelenleg képtelenség befejezni a beruházást, hiszen szinte minden költségtétel azóta jelentősen megnőtt, legyen szó építőanyagról vagy munkaerőről, így a megállapodás fenntartása értelmetlenné vált. A polgármester abbéli reményének adott hangot, hogy a frissített árakkal kiírt közbeszerzésen sikerül viszonylag gyorsan kivitelezőt találni, amely rövidebb idő alatt végez a fennmaradt munkálatokkal. Az önkormányzatra eső részen a beruházás mintegy kétharmadát sikerült elvégeznie a sepsiszentgyörgyi Baumeister építkezési vállalatnak.

Antal Árpád ugyanakkor azt is elmondta: a megállapodás felbontása már csak abból a szempontból is kellemetlen, hogy az önkormányzat idén biztosította a forrásokat a beruházás városra eső részére – mintegy kétmillió lejt. Ezt az összeget most átirányítják más befektetésekhez.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád elmondta: a kisstadion esetében nem létezett meghatározott kivitelezési határidő, többéves befektetésre tervezték, mivel a sport- és ifjúsági minisztériummal közös beruházásról van szó, amire mindkét fél a lehetőségeihez mérten évente elkülönített adott összegeket. Arra viszont senki sem számított, hogy ilyen mértékű drágulás következik be az építőanyagok piacán, amint az év elején elfogadott 114-es sürgősségi kormányrendeletnek az építőiparban érvényes ágazati minimálbérre vonatkozó rendelkezései sem voltak előreláthatóak.

Amint arról július elején beszámoltunk, az önkormányzat már akkor fontolgatta a szerződés felbontásának lehetőségét, miután az év eleje óta gyakorlatilag csend honolt az építőtelepen. A sport- és ifjúsági minisztériumra eső részen sem álltak/állnak jobban a dolgok, a munkálatok itt is ugyanazon okoknál fogva álltak le. Amint azt Nemes Áron, a sportiskola igazgatója akkor lapunknak megerősítette, a kormány idén az eredeti szerződés szerinti, a befejezéshez szükséges összeget – nagyjából két és fél millió lejt – kiutalta, viszont ők is belebotlottak a megállapodás módosításának akadályába. A minisztérium által tíz évvel korábban kiválasztott kivitelező – nem azonos azzal, amellyel a város szerződött – nem hajlandó elfogadni a feltételeket, így a telep felső hányadán is leállt a munka. A tanintézet vezetője arról is beszámolt, hogy esetükben is felmerült a szerződésbontás lehetősége, de konkrét lépések nem történtek. Nemes Áron ugyanakkor kifejtette, azon túl, hogy nem halad a létesítmény kialakítása – amire a sportiskolának mint haszonélvezőnek nagy szüksége lenne –, amennyi­ben az idei évre jóváhagyott költségvetési juttatást nem sikerül felhasználni, az decemberben gyakorlatilag elvész, visszavándorol az államkasszába.

Az egykori kisstadion helyén sportszállót, versenyek rendezésére alkalmas arénát, műfüves focipályát, mászófalat, kisebb irodaépületet, valamint föld alatti garázst magában foglaló létesítményt hoznak létre, amely elsődlegesen a városi sportiskolának készül, de a lakosság számára is elérhetővé akarják tenni. A teljes beruházás értéke meghaladja a 14,5 millió lejt, ebből a minisztérium 5,1 millió lejnyi munkálatot áll, míg az önkormányzatra háruló kiadás 9,3 millió lej. Az elmúlt években a minisztériumi juttatások akadozása miatt a munka több alkalommal is leállt, az önkormányzati részen mindvégig jobban haladtak.