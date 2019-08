Választások előtti mozgolódások

Az államfőválasztás ugyanis csak egyike az előttünk álló megmérettetéseknek: jövőre önkormányzati, majd parlamenti szavazás következik, s ha Iohannis újabb mandátuma kevéssé kérdéses is, egyáltalán nem mindegy, hogy ki marad majd talpon 2020-ra. A jelenlegi elnökválasztás előtti átrendeződéseket éppen ezért ajánlatos a következő évi választások perspektívájában értelmezni.

Így pedig van magyarázat arra, hogy Viorica Dăncilă miért kénytelen versenybe szállni az államelnöki tisztségért: a jövő évi választások tükrében a Szociáldemokrata Párt egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne legyen saját jelöltje. Jelöltségének, persze, az alakulaton belüli ellenfelei is örülnek: amennyiben ugyanis nem jut be a második fordulóba, azt aligha éli túl a párt élén. Iohannis sem bánkódhat nagyon, Dăncilănak ugyanis esélye sincs legyőzni a jelenlegi elnököt. Az egyedüli, akinek rosszul jött a szoicáldemokrata pártelnök döntése, az Călin Popescu-Tăriceanu, akinek így jelentősen csökkentek az esélyei. Aligha véletlen, hogy a liberális-demokrata politikus elkezdett új szövetségesek után kutatni, és a napokban jelezte: közel a megállapodás a Victor Ponta vezette Pro Románia párttal. Az ex-szociáldemokrata politikusnak azért jöhet kapóra Tăriceanu szövetsége, mert együtt tovább szorongathatják a szociáldemokratákat, és még a kormány parlamenti többsége is megszűnhet, ha a liberális-demokraták kifarolnak Dăncilă mellől. Dăncilă pozícióinak gyengülése pedig Ponta malmára hajtja a vizet: rá ugyanis némi nosztalgiával tekintenek a Szociáldemokrata Pártban, olyan vezetőt látva benne, akivel az alakulat újra erőre kaphat, és a következő évi választásokon ismét jó eredményt érhetne el.

Mindeközben a jobboldalon is átrendeződés zajlik: Dan Barna a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnökjelöltje ugyanis visszafogottan ugyan, de egyre határozottabban támadja Klaus Iohannist is. A jelenlegi államelnöknek pedig éppen őmiatta kell aggódnia: minden más jelöltet legyőzne a második fordulóban, ha viszont Barnának sikerül bejutnia, még bármi megtörténhet.

Izgalmasnak ígérkezik tehát az előttünk álló pár hónap, a magyarság szavazási kedvét a második fordulóban alighanem az befolyásolja majd, hogy a jelöltek közül valaki fogalmaz-e meg valamiféle programot vagy legalább üzenetet a legnagyobb kisebbségben élő nemzeti közösség irányába. A Băsescu- és a Iohannis-éra tapasztalatai után ugyanis újabb biankó csekkhez nem valószínű, hogy asszisztálnak a magyarok.