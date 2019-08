Rablóból pandúrt!

Mostanában sok szemenszedett igazsággal vádolják a rendőrség tagjait, a legkisebbektől a hatalmasokig. Pedig ők tehetség(telenség)üknek megfelelően legtöbbször megtesznek minden tőlük telhetőt. Például legutóbb is résen voltak Bukarestben az utcán, és megbírságoltak egy 81 éves mamit, aki a villanyrendőr zöld színén indult neki a zebrának, de aztán a lámpa pirosra váltott.

Ha az autóst gyorshajtásért szankcionálják, miért ne lehetne egy gyalogost lassú haladásért megbírságolni, hisz csakis saját hasznára válhat? Az öreg hölgy mostantól nekifog sportolni, beiratkozik egy maratoni futóversenyre, és nem fogja saját életét kockáztatni azzal, hogy csigatempóban halad a zebrán.

Két galaci rendőr (egy férfi és egy nő) ellen fegyelmi eljárás indult, mert nem segítettek egy vérbe gübült 14 éves kislánynak, nem voltak hajlandók kiszállni az autóból. De hát szegény rendőrök mit tehettek volna? Ők nem orvosok, hogy segítsenek rajta. Végül is a leányzó kórházba került, és úgy tűnt, hogy megerőszakolták, de a végén azt nyilatkozta, nem történt erőszak, mert 15 éves barátja a beleegyezésével létesített vele szexuális kapcsolatot. Ha felveszik a lányt, az összevérezi a kocsit, és akkor azért veszik elő főnökeik. Ha meg azt vallja a lány, hogy megerőszakolták, akkor egy tetemes dossziét kell összeállítani az esetről, ami nagy munka. A rendőröket azzal büntették, hogy elvették tőlük az autót, és ezután gyalog kell járőrözniük. Most már a hátukra fogják venni azt, aki bajba kerül.

A rendőr-akadémia felvételijén eddig egy 40 kg-os bábut kellett 10 méteren át cipelnie a felvételizőnek, mostantól ennek súlyát 60 kilóra emelik. Úgy, hogy kettő akár egy 120 kilós embert is el tudjon hurcolni. A rendőrök rovására már viccelődnek is az emberek. Íme egy vicc, hátha önök nem ismerik. Két rendőr sétál a parkban, és szemük láttára valaki rátámad egy másikra és elkezdi gyilkolászni. Erre az egyik rendőr azt mondja a másiknak: látod-e, te marha, megmondtam, ne jöjjünk erre, mert veszélyes!

Az egyik legsúlyosabb vád, ami a rendőröket érte a caracali eset után, az volt, hogy együttműködnek alvilági alakokkal. Kár ezzel vádolni a rendőrséget, hisz mindenütt a világon előfordul ilyesmi. Bizony máshol is megtörténik, hogy a rendőrök különféle kétes figurákkal tárgyalnak és információkat próbálnak szerezni, amit aztán fel tudnak használni. Ezért cserébe futni hagyják a pitiáner bűnözőt. Nálunk ezt Caracalon (és ki tudja, még hány megyében) tökélyre fejlesztették. A rendőrség most leváltott Olt megyei alfőnöke a caracali eset kapcsán felhívta a Codiţa becenevű Remus Rădoi-t, akinek kezén vannak Olt megye legrettegettebb figurái, megadta neki a gyanúsított telefonszámát és más információkat. Rădoi aztán bemondott két hamis címet, és így elküldte a rendőrséget szivarért, saját riválisának nyakára. Biztosan bosszúból azért, mert ez a Codiţa elégedetlen volt a rendőrség egy áprilisban az említett konkurens banda ellen (lehet, épp az ő nyomására) szervezett akciójával. Köztudott, hogy rablóból lesz a jó padúr. Hát ezt a Codiţát kellett volna odatenni főnöknek a most leváltott helyett.

Ezt más megyékben is meg lehetne tenni, hisz az alvilági maffió­zók (a rendőrségnek is köszönhetően) napra pontosan tisztában vannak a környezetükben történtekkel, az emberkereskedelemmel, a védelmi pénzek elosztásával stb., és jó kapcsolatot ápolnak a helyi bárókkal, akik politikai alapon töltenek be igen magas funkciókat. Az ország déli részén (és még ki tudja, hol?) békés úton el vannak osztva az érdekszférák. A craiovaiak például a bankkártyák lenyúlására szakosodtak, a Vâlcea megyeiek a számítógépes bűnözéssel foglalkoznak, a caracaliak pedig lánykereskedelemmel. Ha egy-egy maffiavezért tesznek rendőrfőnöknek, az jó lesz, hisz akkor csökkenni fog a klánok száma, mert a rendőrnek beállt volt maffiózók ellenségeiket rövid úton kicsinálják.

Különben a korrupcióellenes ügyészség több olyan rendőr és főügyész ellen folytat bűnvádi eljárást, akik beléptek a bűnözők világába. Persze, ezek egész biztos, csak fedett ügynökök, és belülről akarták bomlasztani a bűnbandákat, s csak azért nem merték felfedni ezt, mert féltek, hogy leleplezik küldetésüket. Most, mivel kiderítették róluk, hogy beálltak egy-egy alvilági klánba, nem tudják véghezvinni missziójukat, és nem csoda, ha majd nem sikerül felszámolni nálunk a bűnözést.