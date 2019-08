Új világot nyitó képzés időseknek

A július derekán meghirdetett tanfolyam iránt a vártnál jelentősebb volt az érdeklődés: 21 jelentkezővel indultak, ám az 50 fős várólista jól jelzi, az idősek körében is igény van a modern kommunikációs eszközök használatának elsajátítására, a virtuális világgal való ismerkedésre – hangzott el a Zathureczky Berta-központban tartott záróeseményen.

Klárik Mária Antónia intézményvezető kiemelte, a Bethlen Gábor Alap által támogatott, 30 órás ingyenes magyar nyelvű képzés résztvevői – mindannyian 60 évnél idősebbek – kivétel nélkül sikeresen vizsgáztak. Említésre méltó teljesítményük azt igazolja, tanulni soha nem késő – a csoport legidősebb tagja egy 86 éves úr volt. Oktatójuk, Keresztes László rendszermérnök (a képző Oktker-Nodus Kiadó Kft. tanára) úgy fogalmazott: amíg kíváncsiak maradunk, újat tanulunk, addig fiatalok vagyunk. Meggyőződése, hogy a zárókonzultációval nem a végére jutottak, hanem elkezdtek valamit, hiszen a tanfolyam résztvevői barátságosabban viszonyulnak a számítógéphez, laptophoz, táblagépekhez, magabiztosan használják ezeket az eszközöket. Úgy érezte, a képzés során tulajdonképpen húsz új barátra tett szert, s arra biztatta szépkorú diákjait, bátran vegyék fel a kapcsolatot vele akár e-mailben, akár Facebookon, szívesen lát bárkit.

A képzés résztvevői közt akadt olyan idős is, akinek korábban sem volt teljesen idegen a számítógép. Egy hölgy, aki az édesanyja gondozása miatt kevesebb időt tölthetett a korábban látogatott csoportokban, unokája útmutatásával ismerkedett a számítógéppel, s így jutott hozzá a legújabb, őt érdeklő informá­ciókhoz – idézte fel érdeklődésünkre. Úgy vélte, a tanfolyam révén nem csupán a modern kommunikációs eszközök, hanem régi ismerősök is közelebb kerültek hozzá, most már a közösségi háló révén is ápolják a kapcsolatokat.

A Zathureczky Berta Idősgondozó Központ magyarországi partnereivel korábban már két tanfolyamot szervezett, 2016 nyarán egy informatikai képzést, később pedig elindították a Genkapocs elnevezésű programot, amelynek célja a nemzedékek közötti együttműködés erősítése volt.