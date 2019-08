Kilőhetnek két medvét

A jóváhagyásokról Domokos László, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója számolt be az Agerpres hírügynökségnek. Elmondása szerint Csíkpálfalván az állat már több rendben okozott kárt, legutóbb a hét elején pusztított el öt juhot egy gazdaságban. Hadnagy Lehel, a helyi vadászegyesület vezetője szerint a vadőrök követik és kilövik az állatot. Domokos László egy másik medvéről is hírt adott, amely Csíkszentmártonban lovat és több szarvasmarhát pusztított el. A nagyvadat ebben az esetben is megfigyelik, hogy a vadászok biztosak lehessenek abban, ugyanarról az állatról van szó, amely a károkat okozta. Az ügynökség vezetője emellett elmondta, hogy a Szent Anna-tó környékéről elköltöztettek egy kétbocsos anyamedvét, és folyamatban van egy hárombocsos medve elköltöztetése is.

Az ügynökség nyilvántartása szerint Hargita megyében év elejétől mintegy 150 vadkárról érkezett bejelentés, ezekből 120-at medvék okoztak, a többit vaddisznók, farkasok és hódok. Domokos László szerint a medvék által okozott károk nagyságrendileg megfelelnek a múlt évben jegyzeteknek.

Mint ismert, Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter nagyjából három hete jelentette be, hogy 140 egyed kilövését engedélyezte a beavatkozási kvóta keretében az általa vezetett szaktárca, mert egyre több medvetámadás történik. A miniszter ugyanakkor elmondta, utasította a környezetőrséget, hogy bírságolja meg azokat, akik törvénytelenül etetik a medvéket.